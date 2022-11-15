nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюменской области катастрофически не хватает медиков и рабочих

15 ноября 08:29
Фото: 1MI

В Тюменской области растет конкуренция на вакансии госслужащих

В Тюменской области не хватает фармацевтов, врачей и сотрудников рабочих специальностей. К такому выводу пришли аналитики компании HeadHunter по результатам исследования.
Сюжет
Тюмень
В Тюменской области растет спрос на водителей, но падают зарплаты
Узнать подробнее

По данным службы, на одну вакансию в данных сферах приходится всего одно резюме, тогда как нормой на рынке труда принято считать показатель равный 5-6 резюме на одно предложение о работе. Для сравнения, в мае на одну вакансию в отрасли рабочих специальностей претендовали более шести человек.

В тоже время существенно вырос уровень конкуренции в таких сферах, как «Госслужба, НКО», «Юристы», «Бухгалтерия», «Управление персоналом». Здесь на одно предложение о работе приходится от 7 до 10,8 резюме.

Уровень предлагаемой заработной платы в отрасли «Госслужба, НКО» составляет от 18 до 60 тысяч рублей, юристам и бухгалтерам – до 130-200 тысяч рублей. Будущим провизорам-фармацевтам предлагают от 25 до 70 тысяч рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области на 46% вырос спрос в октябре на водителей. При этом средний уровень предлагаемой заработной платы сократился на 2 тысячи рублей по сравнению с сентябрем 2022 года.

#Валентина Бурнашева#Общество#Экономика#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Вакансии#Рабочие вакансии#Исследования
Подпишитесь
В Тюменской области не будут объявлять трудовую мобилизацию студентов
Сегодня, 11:23
В тюменских школах семьям выдали продуктовые наборы
Сегодня, 19:08
Сдержанный спрос снизил рост цен на товары в Тюменской области
Сегодня, 18:04
К концу недели в Тюмени ожидается потепление до - 8 градусов
Сегодня, 17:04
«Умные» светофоры появятся в Тюмени на улицах Широтной и Республики
Сегодня, 16:27
В Тюмени на озере Чемпионов появится резиденция Деда Мороза
Сегодня, 16:20