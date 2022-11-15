В Тюменской области катастрофически не хватает медиков и рабочих

По данным службы, на одну вакансию в данных сферах приходится всего одно резюме, тогда как нормой на рынке труда принято считать показатель равный 5-6 резюме на одно предложение о работе. Для сравнения, в мае на одну вакансию в отрасли рабочих специальностей претендовали более шести человек.