В Тюменской области катастрофически не хватает медиков и рабочих

По данным службы, на одну вакансию в данных сферах приходится всего одно резюме, тогда как нормой на рынке труда принято считать показатель равный 5-6 резюме на одно предложение о работе. Для сравнения, в мае на одну вакансию в отрасли рабочих специальностей претендовали более шести человек.
В тоже время существенно вырос уровень конкуренции в таких сферах, как «Госслужба, НКО», «Юристы», «Бухгалтерия», «Управление персоналом». Здесь на одно предложение о работе приходится от 7 до 10,8 резюме.
Уровень предлагаемой заработной платы в отрасли «Госслужба, НКО» составляет от 18 до 60 тысяч рублей, юристам и бухгалтерам – до 130-200 тысяч рублей. Будущим провизорам-фармацевтам предлагают от 25 до 70 тысяч рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области на 46% вырос спрос в октябре на водителей. При этом средний уровень предлагаемой заработной платы сократился на 2 тысячи рублей по сравнению с сентябрем 2022 года.