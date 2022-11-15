В Тюмени школьники обеих смен пошли в школу

Ранее «Наш город» писал о том, что 16 ноября, морозы усилятся. Температура воздуха в этот день составит — 15 днем и — 20 в ночные часы. Четверг, 17 ноября, станет самым холодным днем этой недели. Ночью ожидается до — 23 — 28, в светлое время суток — 13 — 18.