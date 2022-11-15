В Тюмени школьники обеих смен пошли в школу

Учебные занятия первой и второй смены в школах не отменились.
«Сегодня учебные занятия 1-й и 2-й смен в общеобразовательных учреждениях города Тюмени по климатическим условиям не отменяются», — написано на сайте городской администрации.
Сейчас в Тюмени наблюдается резкое похолодание до — 22 — 28 градусов. Также в городе прошел снегопад и мокрый дождь. В случае, если непогода продолжится, школьники должны проверять информацию об актировках на сайте.
Ранее «Наш город» писал о том, что 16 ноября, морозы усилятся. Температура воздуха в этот день составит — 15 днем и — 20 в ночные часы. Четверг, 17 ноября, станет самым холодным днем этой недели. Ночью ожидается до — 23 — 28, в светлое время суток — 13 — 18.