В Тюмени на реновацию земли за ТЦ «Колумб» потратят более 255 миллионов

Начальная стоимость лота составляла 17,6 тысяч рублей, шаг аукциона 176 тысяч 386 рублей. В ходе торгов стоимость земельного участка площадью 6,47 гектаров выросла в цене в 14,5 тысяч раз — до 255,8 миллионов.