В Тюмени на реновацию земли за ТЦ «Колумб» потратят более 255 миллионов

Торги на право заключения договора о КРТ состоялись накануне. К участию в аукционе были допущены пять застройщиков — СЗ «УЛЕЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ», «КомфортСтрой», «Максимус», «Сибпродторг» и «СтройАудит».
Начальная стоимость лота составляла 17,6 тысяч рублей, шаг аукциона 176 тысяч 386 рублей. В ходе торгов стоимость земельного участка площадью 6,47 гектаров выросла в цене в 14,5 тысяч раз — до 255,8 миллионов.
Согласно документации, на улице Горпищекомбинатовской в рамках реновации будет снесено четыре многоквартирных аварийных дома и порядка восемнадцати частных строений. В перспективе здесь появятся многоэтажные дома высотой до 17 этажей, магазины, объекты социальной инфраструктуры.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени объявлен аукцион на застройку земельного участка в границах улиц Смоленской, Минской и Киевской. Торги состоятся 12 декабря.