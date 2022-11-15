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В Тюмени на реновацию земли за ТЦ «Колумб» потратят более 255 миллионов

15 ноября 06:49
Фото: 1MI

КРТ земельного участка за «Колумбом» займется фирма, поднявшая цену в 14 тысяч раз

В Тюмени на реновацию земельного участка за ТРЦ «Колумб» потратят 255 миллионов 777 тысяч рублей. Реализацией программы комплексного развития улицы Горпищекомбинатовская займется компания «СтройАудит».
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Тюмень

Торги на право заключения договора о КРТ состоялись накануне. К участию в аукционе были допущены пять застройщиков — СЗ «УЛЕЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ», «КомфортСтрой», «Максимус», «Сибпродторг» и «СтройАудит».

Начальная стоимость лота составляла 17,6 тысяч рублей, шаг аукциона 176 тысяч 386 рублей. В ходе торгов стоимость земельного участка площадью 6,47 гектаров выросла в цене в 14,5 тысяч раз — до 255,8 миллионов.

Согласно документации, на улице Горпищекомбинатовской в рамках реновации будет снесено четыре многоквартирных аварийных дома и порядка восемнадцати частных строений. В перспективе здесь появятся многоэтажные дома высотой до 17 этажей, магазины, объекты социальной инфраструктуры.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени объявлен аукцион на застройку земельного участка в границах улиц Смоленской, Минской и Киевской. Торги состоятся 12 декабря.

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Экономика#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Реновация#Застройщики#Торги
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