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В Тобольске Volvo врезался в автобус. Есть погибший

15 ноября 05:56
Фото: ГИБДД

В Тюменской области легковушка влетела в автобус. Есть погибший

Серьезная авария произошла сегодня утром в Тобольске у ресторана «Ани» с участием рейсового пассажирского автобуса и легкового автомобиля Volvo. Водитель легковушки погиб, трое пассажиров автобуса получили травмы.
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Тюмень

Как  сообщили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области, дорожно-транспортное происшествие произошло около девяти часов утра на улице Семена Ремезова, 46.  53-летний водитель Volvo по неизвестной причине выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автобусом.

В момент аварии в общественном транспорте находились двадцать человек. Трое из них получили травмы — две женщины 44 и 58 лет и 27-летний мужчина. Водитель легкового автомобиля скончался до приезда скорой помощи.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники полиции. Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее «Наш Город» писал, что в минувшие выходные на Старотобольском тракте произошла авария с участием грузовика и легковушки. Травмы получили пять человек — водитель и пассажиры легкового автомобиля.

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