В Тобольске Volvo врезался в автобус. Есть погибший

Как сообщили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области, дорожно-транспортное происшествие произошло около девяти часов утра на улице Семена Ремезова, 46. 53-летний водитель Volvo по неизвестной причине выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автобусом.
В момент аварии в общественном транспорте находились двадцать человек. Трое из них получили травмы — две женщины 44 и 58 лет и 27-летний мужчина. Водитель легкового автомобиля скончался до приезда скорой помощи.
В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники полиции. Обстоятельства происшествия уточняются.
Ранее «Наш Город» писал, что в минувшие выходные на Старотобольском тракте произошла авария с участием грузовика и легковушки. Травмы получили пять человек — водитель и пассажиры легкового автомобиля.