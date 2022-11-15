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Тюменцы все чаще жалуются на работу маршрута №64

15 ноября 11:24
Фото: 1MI

Жители Тюмени недовольны работой маршруток №64

В паблике «ЧП Тюмень ЧС» горожане сообщают о недостатке маршруток №64. В утренние часы общественный транспорт ездит не по графику, а время ожидания растягивается на 30 – 50 минут.
«Ситуация с маршруткой № 64! Не соблюдается график её передвижения, происходит регуляторное опоздание. Участились случаи, когда «набитые» битком маршрутки проезжают мимо остановки, не останавливаясь! Приходится стоять по 30-50 минут», - отмечает подписчик паблика «ЧП Тюмень ЧС».

В качестве решения предлагается направить часть автобусов №53 на маршрут №64 в утренние часы.

В начале ноября «Наш город» сообщал, что тюменцы все чаще жалуются на работу маршруток номер 62 и 64. В часы пик многие из них переполнены.

Тюменские автобусы проверили на загруженность в утренний час пик
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#Автобусы#Маршрутки#Город#АПК Безопасный город#Расписание#Александр Мязин
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