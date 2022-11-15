Тюменцы все чаще жалуются на работу маршрута №64

«Ситуация с маршруткой № 64! Не соблюдается график её передвижения, происходит регуляторное опоздание. Участились случаи, когда «набитые» битком маршрутки проезжают мимо остановки, не останавливаясь! Приходится стоять по 30-50 минут», - отмечает подписчик паблика «ЧП Тюмень ЧС».
В качестве решения предлагается направить часть автобусов №53 на маршрут №64 в утренние часы.
В начале ноября «Наш город» сообщал, что тюменцы все чаще жалуются на работу маршруток номер 62 и 64. В часы пик многие из них переполнены.