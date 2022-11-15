Тюменцы смогут получить до 130 тысяч рублей в качестве субсидии на газификацию дома

Субсидию на газификацию частных домов тюменцев увеличат до 130 тысяч рублей

По данным информцентра правительства Тюменской области, в регионе планируется увеличить субсидию на внутридомовую газификацию. На эти цели будет выделаться до 130 000 рублей на каждого жителя.