Тюменцы смогут получить до 130 тысяч рублей в качестве субсидии на газификацию дома

Posted 15 ноября 2022, 14:36
Published 15 ноября 2022, 14:36
Modified 15 ноября 2022, 14:36
Updated 15 ноября 2022, 14:36
Более того, будет расширен список граждан, которые могут претендовать на субсидию.
«В эту сумму входит стоимость работ по прокладке наружного газопровода, устройство газовой трубы внутри дома, подключение и наладка оборудования», - сообщает информцентр правительства Тюменской области
Для увеличения субсидии планируется выделить ещё 5,3 миллиона рублей.
Летом «Наш город» сообщал, что в деревнях Тобольского района с 13 июня начнется догазификация. Селяне смогут не платить за прокладку труб до участков.