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Posted 15 ноября 2022, 14:36

Published 15 ноября 2022, 14:36

Modified 15 ноября 2022, 14:36

Updated 15 ноября 2022, 14:36

Субсидию на газификацию частных домов тюменцев увеличат до 130 тысяч рублей

Тюменцы смогут получить до 130 тысяч рублей в качестве субсидии на газификацию дома

15 ноября 2022, 14:36
Фото: 1MI.

Субсидию на газификацию частных домов тюменцев увеличат до 130 тысяч рублей

По данным информцентра правительства Тюменской области, в регионе планируется увеличить субсидию на внутридомовую газификацию. На эти цели будет выделаться до 130 000 рублей на каждого жителя.

Более того, будет расширен список граждан, которые могут претендовать на субсидию.

«В эту сумму входит стоимость работ по прокладке наружного газопровода, устройство газовой трубы внутри дома, подключение и наладка оборудования», - сообщает информцентр правительства Тюменской области

Для увеличения субсидии планируется выделить ещё 5,3 миллиона рублей.

Летом «Наш город» сообщал, что в деревнях Тобольского района с 13 июня начнется догазификация. Селяне смогут не платить за прокладку труб до участков.

В деревнях Тобольского района с 13 июня начнется догазификация
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#Общество#Экономика#Субсидии#Газификация#Инициативы
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