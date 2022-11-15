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Тюменцам предлагают лечение «по телевизору»

15 ноября 06:07
Фото: 1MI

Тюменцы скептически относятся к лечение по инетрнету

Жители Тюмени с недоверием относятся к современным медицинским технологиям. В частности, к приему врача через телеконсультацию, который не предполагает очную встречу с пациентом.
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Тюмень
«Возмущению нет предела! Записали ребенка к гастроэнтерологу онлайн в поликлинику № 12. То есть через компьютер доктор будет смотреть увеличенную печень. Это новый способ лечения у нас. Меня поражает наша медицина. Что с ней случилось? И жалоба в Минздрав не помогла. Интересно, рожать когда будем онлайн?» - возмутились горожане в сообществе «ЧС Тюмень».

В департаменте здравоохранения по Тюменской области пояснили, что действительно телеконсультация - это один из видов приема, доступный в том случае, если нет необходимости в очной встрече.

«Доктор на дистанционном приеме стартово рассмотрит ваши жалобы, определит, нужна ли очная консультация или, возможно, есть необходимость приема у другого узкого специалиста, либо направления в специализированное учреждение и т.д. В зависимости от принятого решения он также может, находясь на рабочем месте, выписать пациенту направления на исследования, анализы, либо электронный рецепт», - пояснили с депздраве.

По словам самих врачей, скептически к телеконсультации относиться не стоит. Данная практика опробирована и имеет ряд преимуществ. В частности, увеличивает доступность записи к узким специалистам.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменские врачи спасли жизнь двухлетнего ребенка, отравившегося дихлофосом. Малыш, воспользовавшись тем, что родители вышли из комнаты, решил попробовать на вкус жидкость, содержащуюся в металлическом баллончике.

#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Жалобы#Департамент здравоохранения#Больницы#Валентина Бурнашева
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