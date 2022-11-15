Тюменские власти создали в Краснодоне пункт технической поддержки

По словам Моора, вести груз из нашего города не всегда удобно. Поэтому предпочтительнее покупать вещи в соседних регионах.
«В Краснодоне мы будем формировать запас материалов и оборудования для нужд наших военных. Понадобилось — сразу доставили», — пишет у себя в телеграм-канале Александр Моор.
Кроме того, сами военнослужащие могут приехать в пункт и забрать необходимые вещи.
Сейчас на том месте ведутся работы, их выполняют тюменские строительные бригады.
«На этой неделе поставим бойцам дополнительно теплое обмундирование и стройматериалы, которые нужны для обустройства зимой», — добавил губернатор области.
Ранее «Наш город» писал о том, что руководитель Пермского центра мобилизованных военнослужащих Константин Строгий был в Тюмени. Он приехал, чтобы встретиться с руководством учебного центра и представителями тюменских властей.