Тюменские власти создали в Краснодоне пункт технической поддержки

Тюменская область организовала в Краснодоне пункт технической поддержки для того, чтобы ускорить доставку грузов для военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.