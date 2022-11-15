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Тюменские власти создали в Краснодоне пункт технической поддержки

15 ноября 07:29
Фото: телеграм-канал Александра Моора

Тюменские власти создали в Краснодоне пункт технической поддержки

Тюменская область организовала в Краснодоне пункт технической поддержки для того, чтобы ускорить доставку грузов для военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

По словам Моора, вести груз из нашего города не всегда удобно. Поэтому предпочтительнее покупать вещи в соседних регионах.

«В Краснодоне мы будем формировать запас материалов и оборудования для нужд наших военных. Понадобилось — сразу доставили», — пишет у себя в телеграм-канале Александр Моор.

Кроме того, сами военнослужащие могут приехать в пункт и забрать необходимые вещи.

Сейчас на том месте ведутся работы, их выполняют тюменские строительные бригады.

«На этой неделе поставим бойцам дополнительно теплое обмундирование и стройматериалы, которые нужны для обустройства зимой», — добавил губернатор области.

Ранее «Наш город» писал о том, что руководитель Пермского центра мобилизованных военнослужащих Константин Строгий был в Тюмени. Он приехал, чтобы встретиться с руководством учебного центра и представителями тюменских властей.

#Мелиса Учунджю#Администрация#Губернатор#Новости тюмени#Военнослужащие#Военные травмы#Выплата#Единовременные выплаты
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