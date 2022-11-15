nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тюменские автобусы стали ходить по зимнему расписанию

15 ноября 11:00
Фото: телеграм-канал Руслана Кухарука

Автобусы в Тюмени начали работать по зимнему времени

33 автобуса перешли с летнего графика на зимний. Это 15 сезонных маршрутов — № 1, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 20, 28, 39, 46, 47, 54, 55, 70, 85, 89. О данных изменениях сообщил глава Тюмени Руслан Кухарук на свое странице «ВКонтакте».
Сюжет
Тюмень

Руслан Кухарук отмечает, что специалистами департамента и МКУ «Тюменьгортранс» были проанализированы поступившие сообщения от тюменцев. Кроме того, они сделали замеры пассажиропотока, особенно в час пик.

«Работа продолжается. На рассмотрении специалистов находятся вопросы по маршрутам, пассажиры которых обращаются с просьбой заменить автобусы малого класса вместимости большими», — пишет у себя на странице глава города.проездРанее «Наш город» писал о том, что специалисты «Тюменьгортранс»  проверили загруженность маршрутов № 52 и 96. Автобусы следуют до ЖК «Москва». Местные жители сообщали о большой загруженности транспортных средств в утренний час пик.
Тюменские автобусы проверили на загруженность в утренний час пик
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» писал о том, что специалисты «Тюменьгортранс»  проверили загруженность маршрутов № 52 и 96. Автобусы следуют до ЖК «Москва». Местные жители сообщали о большой загруженности транспортных средств в утренний час пик.

#Тюмень#Руслан Кухарук#Правительство Тюменской области#Администрация г.Тюмени#Автобус#Проезд#Мелиса Учунджю
Подпишитесь
В Тюменской области не будут объявлять трудовую мобилизацию студентов
Сегодня, 11:23
В тюменских школах семьям выдали продуктовые наборы
Сегодня, 19:08
Сдержанный спрос снизил рост цен на товары в Тюменской области
Сегодня, 18:04
К концу недели в Тюмени ожидается потепление до - 8 градусов
Сегодня, 17:04
«Умные» светофоры появятся в Тюмени на улицах Широтной и Республики
Сегодня, 16:27
В Тюмени на озере Чемпионов появится резиденция Деда Мороза
Сегодня, 16:20