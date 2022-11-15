Тюменские автобусы стали ходить по зимнему расписанию

Руслан Кухарук отмечает, что специалистами департамента и МКУ «Тюменьгортранс» были проанализированы поступившие сообщения от тюменцев. Кроме того, они сделали замеры пассажиропотока, особенно в час пик.
«Работа продолжается. На рассмотрении специалистов находятся вопросы по маршрутам, пассажиры которых обращаются с просьбой заменить автобусы малого класса вместимости большими», — пишет у себя на странице глава города.проездРанее «Наш город» писал о том, что специалисты «Тюменьгортранс» проверили загруженность маршрутов № 52 и 96. Автобусы следуют до ЖК «Москва». Местные жители сообщали о большой загруженности транспортных средств в утренний час пик.
Ранее «Наш город» писал о том, что специалисты «Тюменьгортранс» проверили загруженность маршрутов № 52 и 96. Автобусы следуют до ЖК «Москва». Местные жители сообщали о большой загруженности транспортных средств в утренний час пик.