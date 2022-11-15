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Тюменская область вошла в топ-10 самых «безналичных» регионов

15 ноября 08:01
Фото: СБЕР
Тюменская область (без учета ХМАО и ЯНАО) вошла в топ-10 самых «безналичных» регионов России.

Как отмечается в исследовании лаборатории СберИндекс и аналитического ресурса ЧекИндекс, по итогам III квартала 67,7% покупок в регионе было оплачено безналичным способом — это на 7,1 п. п. больше, чем в среднем по стране (60,6%).

Среди городов лидерами по доле безналичного торгового оборота стали Тобольск (69,61%) и Тюмень (68,11%), что на 8,27 п. п. и 6,77 п. п. соответственно больше среднего значения по крупнейшим городам РФ (61,34%).

Розничная продажа продовольственных товаров и индустрия общественного питания являются лидерами по проникновению безналичных платежей в Тюменской области. Также данные по количеству платежей, совершенных банковскими картами через терминалы Сбербанка, свидетельствуют, что больше всего операций жители региона осуществляют в категории «Электроника, товары и услуги для дома» и «Одежда и обувь».

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доля безналичного торгового оборота увеличилась на 1,4 процентных пункта. В Тобольске доля увеличилась на 3,3 пункта, в Тюмени — на 0,9 пункта. Основным способом безналичных расчетов все еще остается оплата с помощью банковской карты. Однако все большую популярность набирают новые способы оплаты», — отметил Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка.
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