Тюменская область вошла в топ-10 самых «безналичных» регионов

Розничная продажа продовольственных товаров и индустрия общественного питания являются лидерами по проникновению безналичных платежей в Тюменской области. Также данные по количеству платежей, совершенных банковскими картами через терминалы Сбербанка, свидетельствуют, что больше всего операций жители региона осуществляют в категории «Электроника, товары и услуги для дома» и «Одежда и обувь».