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Стремительно падает доля покупок квартир по стопроцентной оплате

15 ноября 12:46
Фото: Страна Девелопмент
Доля сделок по покупке квартир со стопроцентной оплатой стабильно снижается. За десять месяцев 2022 года процент сделок «за наличку» уменьшился с 13 до 2%. К такому выводу пришли в отделе продаж федерального застройщика «Страна Девелопмент».

Почему уменьшилась стопроцентная оплата?

— В первую очередь это обусловлено выгодными условиями по ипотеке. Все мы помним, что в феврале этого года ключевая ставка ЦБ достигла самого высокого показателя за всю историю — 20%. Затем, она постепенно снижалась, а вслед за ней и ставки по кредитам, в том числе ипотечным. Сейчас ключевая ставка равна 7,5% годовых.

Семьи могут оформить ипотеку от 0,5%
Фото: Страна Девелопмент

— Ещё одно выгодное условие — это совместные специальные предложения по ипотечным кредитам от застройщиков и банков. Так, на покупку квартир в домах ГК «Страна Девелопмент» можно выбрать один из подходящих вариантов:

  • Ставка от 0,5% в Банке ВТБ по программе «Семейная ипотека». Первые 12 месяцев — от 0,5%, затем от 5,7%. Первоначальный взнос — от 15%. Срок кредитования — до 30 лет.

  • Ипотека траншами в Сбербанке. Транш — это факт поступления денег на эскроу-счет: первый оформляется после регистрации ДДУ, второй — до ввода дома в эксплуатацию. Программа предназначена для тех клиентов, которые хотят снизить свой ежемесячный платеж по ипотеке на период, пока жилье еще строится. При господдержке ставка — от 6,7%, при семейной ипотеке — от 5,7%. При стандартной ипотеке — от 10,4%. Срок
    кредитования — до 30 лет.

  • Понижение ставки в Сбербанке. В рамках программы при покупке квартиры от «Страны Девелопмент» клиент может воспользоваться дисконтом и снизить одобренную ставку от 0,5 до 5,5%. Скидку можно применить на весь срок кредитования. При снижении ставки комиссия от суммы кредита составит от 1,6 до 24,2%.
Пешеходные бульвары, площадки для питомцев, спортивные и детские зоны есть в каждом ЖК «Страны Девелопмент»
Фото: Страна Девелопмент

Решение сохранить деньги, вложив их в жилые квадратные метры, всегда было одним из лучших способов не просто заморозить, но и приумножить. По статистике в проектах «Страны Девелопмент» в среднем цена на квартиры от старта продаж до сдачи дома вырастает на 30%. Поэтому не важно, покупаете вы квартиру как инвестицию для перепродаже или выбираете вариант для себя.

В Тюмени же сейчас застройщик предлагает квартиры четырех жилых комплексах.

— Флагманский проект «Сердце Сибири», расположенный в деловом центре города, в границах улиц 50 лет Октября-Пермякова- Харьковская Это ЖК класса «комфорт-плюс».
— Первый цифровой микрорайон Сибири «Домашний», который возводится в районе Плеханово. ЖК будет настоящим мини-городом, состоящим из 24 домов.
— Развитый микрорайон «Звездный», в котором проживает более 4000 семей. Он находится рядом с самым крупным ТРЦ Тюменской области «Сити Молл».
— ЖК «Колумб» находится в перспективном развивающемся районе недалеко от одноименного ТРЦ. Три из пяти домов уже встретили новоселов.

Подробнее узнать о ЖК, выбрать планировку, узнать цену и забронировать квартиру можно на сайте девелопера tmn.strana.com.

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