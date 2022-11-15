Стремительно падает доля покупок квартир по стопроцентной оплате

— В первую очередь это обусловлено выгодными условиями по ипотеке. Все мы помним, что в феврале этого года ключевая ставка ЦБ достигла самого высокого показателя за всю историю — 20%. Затем, она постепенно снижалась, а вслед за ней и ставки по кредитам, в том числе ипотечным. Сейчас ключевая ставка равна 7,5% годовых.
— Ещё одно выгодное условие — это совместные специальные предложения по ипотечным кредитам от застройщиков и банков. Так, на покупку квартир в домах ГК «Страна Девелопмент» можно выбрать один из подходящих вариантов:
Решение сохранить деньги, вложив их в жилые квадратные метры, всегда было одним из лучших способов не просто заморозить, но и приумножить. По статистике в проектах «Страны Девелопмент» в среднем цена на квартиры от старта продаж до сдачи дома вырастает на 30%. Поэтому не важно, покупаете вы квартиру как инвестицию для перепродаже или выбираете вариант для себя.
— Флагманский проект «Сердце Сибири», расположенный в деловом центре города, в границах улиц 50 лет Октября-Пермякова- Харьковская Это ЖК класса «комфорт-плюс».
— Первый цифровой микрорайон Сибири «Домашний», который возводится в районе Плеханово. ЖК будет настоящим мини-городом, состоящим из 24 домов.
— Развитый микрорайон «Звездный», в котором проживает более 4000 семей. Он находится рядом с самым крупным ТРЦ Тюменской области «Сити Молл».
— ЖК «Колумб» находится в перспективном развивающемся районе недалеко от одноименного ТРЦ. Три из пяти домов уже встретили новоселов.
Подробнее узнать о ЖК, выбрать планировку, узнать цену и забронировать квартиру можно на сайте девелопера tmn.strana.com.
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