Стремительно падает доля покупок квартир по стопроцентной оплате

Решение сохранить деньги, вложив их в жилые квадратные метры, всегда было одним из лучших способов не просто заморозить, но и приумножить. По статистике в проектах «Страны Девелопмент» в среднем цена на квартиры от старта продаж до сдачи дома вырастает на 30%. Поэтому не важно, покупаете вы квартиру как инвестицию для перепродаже или выбираете вариант для себя.