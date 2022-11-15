Следователи проверяют обстоятельства смертельной аварии Volvo и автобуса в Тобольске

В Тюменской области следователи проводят проверку смертельной аварии Volvo и автобуса

В пресс-службе СКР по Тюменской области сообщили, что по факту ДТП с участием легкого автомобиля и автобуса проводится проверка. Авария произошла 15 ноября, в ней погиб водитель Volvo. Ещё три человека пострадали, их госпитализировали.