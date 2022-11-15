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Следователи проверяют обстоятельства смертельной аварии Volvo и автобуса в Тобольске

15 ноября 11:07

В Тюменской области следователи проводят проверку смертельной аварии Volvo и автобуса

В пресс-службе СКР по Тюменской области сообщили, что по факту ДТП с участием легкого автомобиля и автобуса проводится проверка. Авария произошла 15 ноября, в ней погиб водитель Volvo. Ещё три человека пострадали, их госпитализировали.
«По данному факту следственным отделом по городу Тобольску следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области организовано проведение процессуальной проверки по признакам преступления, предусмотренного ст.238 УК РФ», - сообщили представители СКР по Тюменской области.

Сегодня утром «Наш город» сообщал, что в Тобольске у ресторана «Ани» рейсовый автобус столкнулся с легковушкой. 53-летний водитель Volvo по неизвестной причине выехал на встречную полосу движения. Инспекторы ГИБДД выясняют все обстоятельства случившегося.

В Тобольске Volvo врезался в автобус. Есть погибший
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#Александр Мязин#ДТП#ГИБДД#Дорога#Жертвы ДТП
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