Следователи проверяют обстоятельства смертельной аварии Volvo и автобуса в Тобольске

«По данному факту следственным отделом по городу Тобольску следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области организовано проведение процессуальной проверки по признакам преступления, предусмотренного ст.238 УК РФ», - сообщили представители СКР по Тюменской области.
Сегодня утром «Наш город» сообщал, что в Тобольске у ресторана «Ани» рейсовый автобус столкнулся с легковушкой. 53-летний водитель Volvo по неизвестной причине выехал на встречную полосу движения. Инспекторы ГИБДД выясняют все обстоятельства случившегося.