Си Цзиньпин на G20 заявил о подрыве мирового прогресса из-за противостояния блоков
15 ноября, 14:14
В понедельник, 15 ноября, на саммите «Большой двадцатки» (G20) в Индонезии председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что противостояние альянсов и блоков может только препятствовать мировому прогрессу.
Китайский руководитель отметил, что идеологическое разделение, блоковые противостояния и политические игры могут только расколоть мир. Мы живем в одной деревне и сталкиваясь с угрозами должны действовать вместе, передают слова Си «Известия».