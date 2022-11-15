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Си Цзиньпин на G20 заявил о подрыве мирового прогресса из-за противостояния блоков

15 ноября, 14:14
В понедельник, 15 ноября, на саммите «Большой двадцатки» (G20) в Индонезии председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что противостояние альянсов и блоков может только препятствовать мировому прогрессу.

Китайский руководитель отметил, что идеологическое разделение, блоковые противостояния и политические игры могут только расколоть мир. Мы живем в одной деревне и сталкиваясь с угрозами должны действовать вместе, передают слова Си «Известия». 

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