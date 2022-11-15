Рост спроса на услуги психологов в Тюмени

— Конечно, стало больше запросов, связанных с тревожностью и повышением ощущения, когда человек не знает, как завтра будет строиться его жизнь. Участились просьбы снизить состояние тревожности. Люди интересуются, как проживать не только негативные, но и позитивные эмоции, а также как поступать, если начались панические атаки.
Увеличилось количество женских запросов на самореализацию и поиск себя. Многие тюменки опасаются, что мужчин призовут на военную службу, поэтому вынуждены искать выходы сами. Прекрасный вариант — самосовершенствоваться.
— Выборка «тюменцы» слишком большая, чтобы я смогла ответить за всех. Примерно 70% моих клиентов — женщины, оставшиеся 30% — мужчины, соответственно. Людей обоих полов интересует вопрос снижения тревожности. Он всегда был достаточно объемный, а уж в этом году стало еще больше тревожных людей.
Второй по значимости вопрос, который поднимаем с клиентами — романтические отношения между партнерами. В качестве примера могу привести: поиск возлюбленного, выстраивание с человеком близких, доверительных и здоровых отношений, выход из сложных, кризисных периодов жизни.
Другая категория людей, интересующихся психологами, — те, кто стремится саморазвиваться и выстраивает бизнес-отношения. Мы разбираем вопросы масштабирования и управления бизнесом, эффективности предпринимательства, позиции в коллективе.
Это далеко не все главные запросы тюменцев. В сети я сталкиваюсь с большим количеством вопросов о детско-родительских отношениях и их значимости в человеческой судьбе.
— Также как и многие, за последние годы я наблюдаю увеличение интереса людей к психотерапии, как к консультированию. Человек может не только получать индивидуальный подход на занятии со специалистом, но и дополнительно изучать литературу по этой теме.
Если несколько лет назад мой график был не таким загруженным, были окна на неделе, то сейчас, чтобы попасть ко мне на консультацию — нужно подождать от трех до пяти недель. Все дело в большом спросе на услуги психолога и в интересе к самопознанию через лекции и информационные продукты.
— Людей привлекает возможность узнать себя, познакомиться со своими тайными потребностями и амбициями. Они хотят жить лучше, используя разные психологические инструменты. Это позволяет строить более адекватные, экологичные отношения с самим собой, с партнерами и коллегами.
Многие из нас выросли в семьях, где «процветало» насилие, использование эмоциональных манипуляций, были зависимые отношения с кем-либо. Поэтому люди и не хотят повторить ошибок родителей, которые не проявляли заботу, пренебрежительно относились к чувствам, не обучали азам коммуникации.
Здорово, что есть это базовое желание жить по-другому и передать детям иной, более качественный опыт, нежели тот, который они получали сами.
— Я очень люблю живые встречи. Мне нравится смотреть на человека, наблюдать за его реакциями и понимать, что между нами живой контакт. Но при этом не буду лукавить: онлайн-занятия — очень удобная практика. Это помогает специалисту расширить количество клиентских историй, а самому клиенту — сохранить свою конфиденциальность.
Стоит понимать, что любая встреча с психологом является конфиденциальной, однако, когда специалист находится по ту сторону экрана, это позволяет почувствовать безопасность. Также клиентам удобен дистанционный формат работы и по причине отсутствия больших временных затрат.
— Я вижу большие изменения в нашем обществе. Развитие психотерапии в России наконец-то помогло сдвинуть табуированность ментальных расстройств. Люди могут позволить себе разбираться в своих проблемах и считать их чем-то значимым.
Ведь неумение разбираться в себе неизбежно приведет к формированию компенсаторного поведения. Например, человек испытывал какие-либо эмоциональные сложности, привык закрывать на них глаза, тем самым не ища корень проблемы. Чтобы «решить» их — выпивал каждый вечер. Итог — развитие болезни и зависимости.
— Разные категории людей с разными доходами выбирают доступные для них инструменты помощи. У меня в терапии много молодых людей в возрасте 20-25 лет. Люди постарше реже обращаются, поскольку присутствует некое стеснение.
Но все же молодежь предпочитает книги, курсы и лекции, а люди среднего возраста идут на личные консультации. Рынок услуг представляет специалистов на любой кошелек. От 500 рублей до 20 тысяч рублей за час.
— Прогнозы — штука неблагодарная, но попробовать можно.
Какое-то количество времени, думаю, 1,5-2 года люди будут активно обращаться к специалистам. Но в один момент мыльный пузырь лопнет — непрофессионалы и простые любители удовлетворят свою тягу к психотерапии. Останутся те, кому действительно нужна помощь и те, кто считает психологию своей профессией.
— Стоит начать с нормализации режима. Здоровый сон и забота о физическом состоянии выходит на первый план. Рекомендую отказаться от алкоголя, поскольку это депрессант. Также следует сокращать цифровое потребление.
Работу мы оставляем на работе, переключаясь с рабочей жизни на домашнюю, например. Важно иметь реальное общение с партнером, близкими, друзьями.
Рекомендуется хоть иногда заниматься «психогигиеной» — говорить о волнующих вас проблемах тесному кругу людей. Это может быть не специалист, а друг или коллега.
Не забывайте о получении удовольствия, так называемом пласте опоры. Хотя бы два-три раза в неделю вы должны уделять внимание любимому делу или прогулке с собакой. Это помогает сохранить устойчивость и позитивный настрой.