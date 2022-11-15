Рост спроса на услуги психологов в Тюмени

— Конечно, стало больше запросов, связанных с тревожностью и повышением ощущения, когда человек не знает, как завтра будет строиться его жизнь. Участились просьбы снизить состояние тревожности. Люди интересуются, как проживать не только негативные, но и позитивные эмоции, а также как поступать, если начались панические атаки.

Увеличилось количество женских запросов на самореализацию и поиск себя. Многие тюменки опасаются, что мужчин призовут на военную службу, поэтому вынуждены искать выходы сами. Прекрасный вариант — самосовершенствоваться.