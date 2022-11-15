Реновация бывшего тобольского детского лагеря в санаторий завершится к 2027 году

В данный момент на объекте уже начались ремонтные работы.
«В Тобольском районе началась реновация бывшего детского лагеря «Радужный». Вместо него будет построен современный санаторий с термальной скважиной», - сообщили представители Инвестиционного агентства Тюменской области.
Оздоровительный центр на 50 мест появится через 5 лет. Будет создано 62 рабочих места, реновация пройдёт в 2 этапа. Строители отремонтируют два спальных корпуса, столовую и котельную.
Ранее «Наш город» сообщал в областной столице на реновацию земли за ТЦ «Колумб» потратят более 255 миллионов рублей.