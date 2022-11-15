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Реновация бывшего тобольского детского лагеря в санаторий завершится к 2027 году

15 ноября 10:36
Фото: 1MI

Недалеко от Тобольска к 2027 году завершится реновация детского лагеря в санаторий

На месте детского лагеря «Радужный» в Тобольском районе откроется санаторий, сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области. До 2027 года здесь будет проведена реконструкция, её стоимость составит 325 млн рублей.

В данный момент на объекте уже начались ремонтные работы.

«В Тобольском районе началась реновация бывшего детского лагеря «Радужный». Вместо него будет построен современный санаторий с термальной скважиной», - сообщили представители Инвестиционного агентства Тюменской области.

Оздоровительный центр на 50 мест появится через 5 лет. Будет создано 62 рабочих места, реновация пройдёт в 2 этапа. Строители отремонтируют два спальных корпуса, столовую и котельную.

Ранее «Наш город» сообщал в областной столице на реновацию земли за ТЦ «Колумб» потратят более 255 миллионов рублей.

В Тюмени на реновацию земли за ТЦ «Колумб» потратят более 255 миллионов
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#Общество#Экономика#Строительство и архитектура#Строительство дома#Реновация#Александр Мязин
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