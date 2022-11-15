Реновация бывшего тобольского детского лагеря в санаторий завершится к 2027 году

Недалеко от Тобольска к 2027 году завершится реновация детского лагеря в санаторий

На месте детского лагеря «Радужный» в Тобольском районе откроется санаторий, сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области. До 2027 года здесь будет проведена реконструкция, её стоимость составит 325 млн рублей.