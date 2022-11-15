Работники тюменских заведений рассказали, как изменятся цены на кофе

«Наш город» поговорил с бартендером мексиканского коктейльного бара Fresca Хуснидином. По словам молодого человека, причина подорожания кофе кроется в повышении цен на зерно, из которого он изготавливается. Это, в свою очередь, связано с легко наблюдаемой экономической нестабильностью в нашей стране.
«Цены на наши любимые напитки подскочили на 20-30%. Вот в марте–апреле, когда курс рубля рухнул, это выглядело естественно, а потом доллар и евро скатились к уровням семилетней давности. Но цены так и не упали. Так, по крайней мере, кажется потребителям», — говорит Хуснидин.
Бартендер отмечает, что цены на кофе поднялись и в розничных магазинах. Например, упаковка кофе Monarch компании Jacobs в «Пятерочке» еще в конце прошлого года стоила без скидок 260 рублей, а сейчас обычная цена для него 340–350 рублей. Качественный кофе тем более подорожал.
Зеленый кофе, как привыкли называть россияне сырые кофейные зерна, которые не обжаривались, достаточно сильно выросли в цене.
«Рост биржевых цен начался еще зимой прошлого года. И с тех пор индикативная цена килограмма взлетела с 1,3 евро до почти 2,2 евро. Речь идет, конечно, о базовом зеленом зерне, которое нужно еще привезти и обжарить. Но именно в такой же пропорции меняются и цены на тот кофе, который покупают кофейни. Европа закрылась, и импортерам пришлось искать обходные пути. Зерно пошло через Грузию, Турцию, Армению — его просто стало меньше на рынке», — рассказал «Нашему городу» молодой человек.
Хуснидин добавил, что в данный момент дела с логистикой обстоят в разы лучше. Найдены новые каналы поставки, даже оптовые цены снизились на 20–30% по сравнению с началом лета. Хотя они все равно выше, чем год назад.
Он предположил, что, вероятнее всего, цены на кофе продолжат расти и дальше. С одной стороны, из-за инертности контрактов и поставок, с другой — из-за дальнейшего роста цен на бирже в связи с низкими урожаями в основных кофепроизводящих странах.
«Действия в этом случае зависят от заведения и его репутации. Кофейни с хорошей репутацией и сейчас не экономят, ставят соответствующие цены, чтоб не сбавлять в качестве. Если заведению такие основополагающие вещи не так важны, то наблюдается экономия, а дальше — падение качества кофе и сырья», — считает Хуснидин.
По словам работника бара Fresca, выбора у тюменцев не так много. Стоит принять ситуацию и платить соответствующую цену. Альтернативный вариант — варить кофе дома разными доступными способами.
Мы побеседовали с руководителем обжарочного цеха «Coffee Bank» Рахимом.
Он работает с зеленым зерном кофе. По словам Рахима, на данный момент на рынке не наблюдается подорожания зерна. Рост цен касается исключительно определенных позиций. Как и Хуснидин, он отмечает стабилизацию цен.
«Подорожание можно было наблюдать два-три месяца назад. А вот полгода назад людей ждал огромный скачок ценовой политики зерна», — подчеркивает Рахим.
Молодой человек говорит, что по некоторым позициям даже заметно снижение цены. Это касается, например, кофе Бразилия Моджиана, который производится в Бразилии, на севере Сан-Паулу. Также подешевел сорт Суль де Минас.
«Сейчас их можно купить за 8 долларов и 50 центов или за 8 долларов 25 центов. Раньше стоимость была 9 долларов. К тому же, расширился ассортимент, выбора поставщиков стало больше», — сообщает руководитель обжарочного цеха.
Работник заведения назвал два других фактора, которые также влияют на ценовую политику зерна. Курс доллара, ставший более менее стабильным. Сильных скачков в данный момент не наблюдается.
Третий фактор — варьирование стоимости зерна на кофейной бирже.
Ранее «Наш город» писал о том, что жители Тюмени отмечают рост цен на рыбную, мясную, хлебобулочную продукцию. Подорожали алкогольные напитки, сливочное масло, сыры и крупы. Некоторые виды рыбы сейчас можно купить не меньше, чем за 1200 рублей. Тюменцы вынуждены искать любые способы, чтобы сэкономить на продуктах питания. Мы выясняли, насколько хорошо у горожан это получается.