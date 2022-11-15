Работники тюменских заведений рассказали, как изменятся цены на кофе

Ранее «Наш город» писал о том, что жители Тюмени отмечают рост цен на рыбную, мясную, хлебобулочную продукцию. Подорожали алкогольные напитки, сливочное масло, сыры и крупы. Некоторые виды рыбы сейчас можно купить не меньше, чем за 1200 рублей. Тюменцы вынуждены искать любые способы, чтобы сэкономить на продуктах питания. Мы выясняли, насколько хорошо у горожан это получается.