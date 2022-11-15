ПЦБК поддержала спортивно-развлекательную игру "Большие гонки" в Пермском крае

Отмечается, что жители Голованова могут заниматься в большинстве секций и кружков бесплатно благодаря поддержке ПЦБК. При этом речь идет не только о детях, но и о взрослых, которые посещают секции шахмат, пения, скандинавской ходьбы. Каждый месяц клуб принимает свыше 300 человек.