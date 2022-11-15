ПЦБК поддержала спортивно-развлекательную игру "Большие гонки" в Пермском крае

Ученица школы танцев “Держи ритм” Дарина Гагарина рассказала, что ей нравится заниматься во дворце культуры “Бумажник”. Она ходит сюда уже шестой год. Понравились девочке и организованные при участии ПЦБК соревнования, особенно конкурс, в котором надо было вычислять зашифрованные буквы, пишет properm.ru
Финалом спортивного праздника стало посвящение участников состязаний в члены ДК. Им подарили памятные браслеты, а они пообещали не пропускать занятия, поддерживать здоровый образ жизни и не пропускать мероприятия дворца культуры. Торжественная часть закончилась танцевальным флешмобом.
Исполнительный директор ДК “Бумажник” Галина Попова сообщила, что это мероприятие в доме культуры проводилось впервые, но в планах сделать его ежегодным, чтобы таким образом приветствовать новичков.
Отмечается, что жители Голованова могут заниматься в большинстве секций и кружков бесплатно благодаря поддержке ПЦБК. При этом речь идет не только о детях, но и о взрослых, которые посещают секции шахмат, пения, скандинавской ходьбы. Каждый месяц клуб принимает свыше 300 человек.
Кроме ДК “Бумажник”, в котором открыт большой спортивный зал, ПЦБК поддерживает спортинфраструктуру микрорайона. Здесь сооружены футбольное поле с новыми раздевалками и хоккейная коробка. Помимо этого, ПЦБК сотрудничает с пермским хоккейным клубом “Молот”.
“Более 50 лет дворец культуры “Бумажник” остаётся центром культурной и спортивной жизни Голованова. Всё это время ПЦБК поддерживает работу секций, проведение соревнований, конкурсов и концертов”, – сказал гендиректор ПЦБК Юрий Марков.