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Прокурор Тюменской области будет контролировать расследование ДТП в Тобольске

15 ноября 09:16
Фото: ГИБДД по Тюменской области

Расследование ДТП в Тобольске будет проходить под прокурорским контролем

Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль проведение проверки по факту ДТП в Тобольске.

Напомним, трагедия произошла сегодня утром в Тобольске на ул. Семена Ремезова. Здесь столкнулись рейсовый пассажирский автобус и легковой автомобиль Volvo. По предварительным данным, 53-летний водитель иномарки по неизвестной причине выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автобусом.

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В результате, водитель Volvo скончался до приезда скорой, а трое пассажиров автобуса получили травмы.

«Прокурор  Тюменской области Владислав Московских взял на контроль ход и результаты процессуальной проверки по данному факту», - сообщают в ведомстве.

Также Тобольскому межрайонному прокурору было поручено выяснить причины и условия произошедшего, дать оценку соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.

Ранее «Наш город» писал, что накануне днем под Тобольском фура вылетела в кювет из-за скользкой дороги.

#Общество#Прокуратура#ДТП#ГИБДД#Происшествие#Тобольск#Тюменская область#Авария#Безопасность на дорогах
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