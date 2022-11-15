Прокурор Тюменской области будет контролировать расследование ДТП в Тобольске

Напомним, трагедия произошла сегодня утром в Тобольске на ул. Семена Ремезова. Здесь столкнулись рейсовый пассажирский автобус и легковой автомобиль Volvo. По предварительным данным, 53-летний водитель иномарки по неизвестной причине выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автобусом.
В результате, водитель Volvo скончался до приезда скорой, а трое пассажиров автобуса получили травмы.
«Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль ход и результаты процессуальной проверки по данному факту», - сообщают в ведомстве.
Также Тобольскому межрайонному прокурору было поручено выяснить причины и условия произошедшего, дать оценку соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.
Ранее «Наш город» писал, что накануне днем под Тобольском фура вылетела в кювет из-за скользкой дороги.