Прокурор Тюменской области будет контролировать расследование ДТП в Тобольске

Напомним, трагедия произошла сегодня утром в Тобольске на ул. Семена Ремезова. Здесь столкнулись рейсовый пассажирский автобус и легковой автомобиль Volvo. По предварительным данным, 53-летний водитель иномарки по неизвестной причине выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автобусом.