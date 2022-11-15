Пожилая тюменка уже почти 50 лет работает врачом-инфекционистом

Врач самостоятельно заполняет документы на компьютере. Новая техника появилась в поликлинике 15 лет назад, уже тогда ей было за 60. В сентябре этого года ей исполнилось 75 лет. Тамара Николаевна рассчитывает поработать «ещё два года».