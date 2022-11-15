Пожилая тюменка уже почти 50 лет работает врачом-инфекционистом

«Тамара Николаевна лечила три поколения пациентов в районе. Она даже помнит, чем болели родители, бабушки и дедушки поступивших пациентов. Она успешно проходит переобучение и аккредитацию», - сообщает «Тюменское время».
Врач самостоятельно заполняет документы на компьютере. Новая техника появилась в поликлинике 15 лет назад, уже тогда ей было за 60. В сентябре этого года ей исполнилось 75 лет. Тамара Николаевна рассчитывает поработать «ещё два года».
Ранее «Наш город» сообщал, что медики спасли 2-летнего тюменца, отравившегося дихлофосом.