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Пожилая тюменка уже почти 50 лет работает врачом-инфекционистом

15 ноября 10:41
Фото: 1MI

Врач-инфекционист почти 50 лет работает в тюменской поликлинике

В Омутинском районе уже почти 50 лет работает врач-инфекционист Тамара Отрошко. По данным видеосюжета «Тюменского времени», она пока не собирается увольняться. В 1974 году она устроилась в местную поликлинику.
«Тамара Николаевна лечила три поколения пациентов в районе. Она даже помнит, чем болели родители, бабушки и дедушки поступивших пациентов. Она успешно проходит переобучение и аккредитацию», - сообщает «Тюменское время».

Врач самостоятельно заполняет документы на компьютере. Новая техника появилась в поликлинике 15 лет назад, уже тогда ей было за 60. В сентябре этого года ей исполнилось 75 лет. Тамара Николаевна рассчитывает поработать «ещё два года».

Ранее «Наш город» сообщал, что медики спасли 2-летнего тюменца, отравившегося дихлофосом.

 

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#Александр Мязин#Общество#Поликлиники#Работа#Инфекции#Омутинский район
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