Подорожание мяса и рыбы, проблемы с автобусами в Тюмени, перестройка детского лагеря

Свежемороженая рыба стоит 317 рублей (рост почти на 6 рублей). Рост цен на сливочное масло с начала года превысил 100 рублей. За первую ноябрьскую неделю килограмм масла вырос в цене на 7 рублей 30 копеек – до 987 рублей. На 10 рублей стали теперь стоить дороже сосиски и сардельки. Рекорд по подорожанию на минувшей неделе установил творог – килограмм кисломолочного продукта стал стоить больше на 18 рублей 80 копеек. С начала годы цена на него выросла на 11% до 502 рублей за килограмм.