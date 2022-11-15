Подорожание мяса и рыбы, проблемы с автобусами в Тюмени, перестройка детского лагеря

Жители Тюмени массово пожаловались на общественный транспорт, который ходит не по расписанию.
На этот раз тюменцы сообщали о перегруженности маршруток №64. В утренние часы в этих автобусах очень много людей, горожане не всегда могут вовремя добраться до работы. В качестве решения проблемы предлагается перенаправить часть автобусов №53 на загруженный маршрут.
Между тем, проблемы наблюдаются и на других автобусах. Высокая нагрузка отмечается на маршрутах №14, №71, №80, №37 и №49.
«Почему не пустят нормальные автобусы на направлениях, которые пользуются спросом? Они теперь даже днём полные, я уж о маршрутках молчу», - отмечает подписчица паблика «ЧП Тюмень ЧС» Татьяна Б.
Перестройка в Тюменской области бывшего детского лагеря в санаторий завершится к 2027 году.
На эти цели выделено 325 млн рублей. Санаторий появится на месте детского лагеря «Радужный» в Тобольском районе. До 2027 года здесь будет проведена реконструкция, это создаст дополнительные 62 рабочих места. В настоящее время работы уже начались.
Эксперты отмечают, что через 5 лет здесь заработает оздоровительный центр на 50 мест. Строители отремонтируют два спальных корпуса, столовую и котельную. Далее начнется строительство второй очереди - трех корпусов на 75 мест.
«Стоимость наверно будет не меньше, чем в Тюмени. Например, Ахманка, грязелечение сутки 2400-4000 руб», - отметил тоболяк Риф Д.
В Тюменской области подорожали мясо и рыба.
По данным Росстата, с начала ноября в регионе подорожали молочные продукты, рыба и мясо. Стоимость свинины увеличилась на 6,23 рубля за килограмм (около 333 рублей). Говядина подорожала на 4 рубля до 561.
Свежемороженая рыба стоит 317 рублей (рост почти на 6 рублей). Рост цен на сливочное масло с начала года превысил 100 рублей. За первую ноябрьскую неделю килограмм масла вырос в цене на 7 рублей 30 копеек – до 987 рублей. На 10 рублей стали теперь стоить дороже сосиски и сардельки. Рекорд по подорожанию на минувшей неделе установил творог – килограмм кисломолочного продукта стал стоить больше на 18 рублей 80 копеек. С начала годы цена на него выросла на 11% до 502 рублей за килограмм.