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На Тюмень надвигаются 28-градусные морозы

15 ноября 03:20
Фото: 1MI

Тюменцев предупредили о похолодании до — 28

Резкое понижение температуры воздуха в Тюменской области до — 23 — 28 прогнозируют на этой неделе метеорологи. По данным Тюменского ЦГМС — филиал ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», во вторник термометры покажут в течение суток от — 3 до — 8.
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Тюмень

В среду, 16 ноября, морозы усилятся. Температура воздуха в этот день составит – 15 днем и – 20 в ночные часы. Четверг, 17 ноября, станет самым холодным днем этой недели. Ночью ожидается до – 23 – 28, в светлое время суток – 13 – 18.

В связи с резким изменением температуры, возможны аварии на системах электроснабжения и теплоснабжения, обледенение линий связи и электропередач. Также увеличивается риск возникновения дорожно-транспортных происшествий.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне на Тюмень обрушился снегопад. На уборку городских улиц от снега вышли около 650 единиц техники.

#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Тюменская область#Новости тюмени#Прогнозы#Похолодание
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