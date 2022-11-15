На Тюмень надвигаются 28-градусные морозы

В среду, 16 ноября, морозы усилятся. Температура воздуха в этот день составит – 15 днем и – 20 в ночные часы. Четверг, 17 ноября, станет самым холодным днем этой недели. Ночью ожидается до – 23 – 28, в светлое время суток – 13 – 18.