Как получить кредит на новый автомобиль?

На сегодняшний день абсолютно каждый банк предоставляет кредит под приобретение автотранспортного средства. Разумеется, во всех банках условия кредитования отличаются. Однако, клиенты Тинькофф банка уже по собственному опыту успели заметить, что наиболее выгодное предложение сегодня выдвигается именно здесь. Дело все в имеющихся преимуществах: