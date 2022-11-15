Как получить кредит на новый автомобиль?

О покупке автомобиля задумывался практически каждый. При этом первоначально решается какой автомобиль приобрести: новый с салона или подержанный с пробегом? Разумеется, объективно, новый автомобиль определенно лучше. Но все же все решают финансовые возможности каждого человека.
Однако, на сегодняшний день можно купить новую машину в кредит, а потому пользоваться новым авто сейчас может практически каждый. Данное обстоятельство несомненно является значимым преимуществом этого банковского продукта.
На сегодняшний день абсолютно каждый банк предоставляет кредит под приобретение автотранспортного средства. Разумеется, во всех банках условия кредитования отличаются. Однако, клиенты Тинькофф банка уже по собственному опыту успели заметить, что наиболее выгодное предложение сегодня выдвигается именно здесь. Дело все в имеющихся преимуществах:
Разумеется, существует такой недостаток, как переплата по процентам, но в Тинькофф процентная ставка снижена, так что переплата будет не существенной.
Акционерное Общество «Тинькофф Банк»
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