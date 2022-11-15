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Как получить кредит на новый автомобиль?

15 ноября 08:56
Фото: piqsels.com
Когда человек планирует покупку новой машины, то естественно предпочитает приобрести новый автомобиль с салона. Преимущества такого транспорта всем ясны и неоспоримы. Однако, финансово себе позволить такую покупку может не каждый, но возможность оформи…

О покупке автомобиля задумывался практически каждый. При этом первоначально решается какой автомобиль приобрести: новый с салона или подержанный с пробегом? Разумеется, объективно, новый автомобиль определенно лучше. Но все же все решают финансовые возможности каждого человека.

Однако, на сегодняшний день можно купить новую машину в кредит, а потому пользоваться новым авто сейчас может практически каждый. Данное обстоятельство несомненно является значимым преимуществом этого банковского продукта.

Где лучше оформлять кредит на новую машину?

На сегодняшний день абсолютно каждый банк предоставляет кредит под приобретение автотранспортного средства. Разумеется, во всех банках условия кредитования отличаются. Однако, клиенты Тинькофф банка уже по собственному опыту успели заметить, что наиболее выгодное предложение сегодня выдвигается именно здесь. Дело все в имеющихся преимуществах:

  1. Для оформления автокредита на сегодняшний день не требуется собирать огромное количество документов. Достаточно только водительского удостоверения и паспорта, да еще и заявку можно подать онлайн;
  2. Если заявитель уже является клиентом Тинькофф банка и имеет дебетовую карту, то ему не требуется ждать несколько дней на принятие решения об одобрении кредита и выдаче денежных средств. Решение принимается всего лишь за несколько минут, а деньги приходят на карту сразу же;
  3. Большинство банков для оформления кредита требует внести хотя бы 30% первоначальным взносом, но здесь такое требование отсутствует и возможно оформление кредита без первоначального взноса;
  4. Если у клиента возникает возможность закрыть свой долг досрочно, то он можетэто сделать без дополнительного уведомления банка и оплаты каких бы то ни было комиссий;
  5. Многие банки при оформлении автокредита обязывают клиента оформить КАСКО. В Тинькофф подобные требования отсутствуют, а все дополнительные услуги предоставляются исключительно по желанию самого клиента;
  6. Многие банки уже сотрудничают с определенными автосалонами, а потому при оформлении кредита на автомобиль рекомендуют «свои» автосалоны. При сотрудничестве с Тинькофф клиент может самостоятельно выбрать наиболее привлекательный и удобный для себя автосалон.

Разумеется, существует такой недостаток, как переплата по процентам, но в Тинькофф процентная ставка снижена, так что переплата будет не существенной.

Акционерное Общество «Тинькофф Банк»
ОГРН 1027739642281, лицензия ЦБ РФ № 2673.
23060, город Москва, 1-Й Волоколамский проезд, 10-1.

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#Общество#Автокредиты
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