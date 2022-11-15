Илья Мате. Борьба куреш — фундамент олимпийского «золота»

Ты наш совсем не тонкий колосок
Есть в Тельмановском районе тогда еще Сталинской области живописное село Старогнатовка. Небольшое даже в настоящее время поселение было основано в 1782 году переселенцами из крымских городов Бахчисарай и Карасубазар. Здесь принято устраивать веселые праздники, на которых каждый селянин может испытать свою силу и ловкость, а ковром служит зеленая поляна на берегу речки Дубовки. Не удивительно, что на гербе села присутствует изображения барана и… двух борцов.
Среди самых известных людей Старогнатовки всегда называют Виктора Бороту (мастер спорта и заслуженный тренер СССР, а еще поэт и писатель), а также его самого известного и титулованного ученика Илью Мате. Родился наш герой 6 октября 1956 года в семье грека Федора Ильича (тракторист и потомственный хлебороб) и украинки Станиславы Бонифатьевны (вся ее трудовая деятельность связана с сельским и домашним хозяйством).
Древняя борьба куреш
Правила борьбы куреш традиционно передаются из поколения в поколение и очень строго соблюдаются. Правила эти состоят всего из четырех пунктов: проведение соревнований только в летнее время и на открытом воздухе; борьба проходит без ограничения веса борцов и времени схватки; проведение соревнований на земле без применения покрытий; учреждение призов как обязательное условие проведения спортивных праздников.
Считается, что этот вид борьбы один из самых древних спортивных состязаний, которому не менее 3000 лет. Как и сейчас борьба куреш была любимым развлечением тюркских и монгольских народов на различных общественных мероприятия и праздниках. Победителей почитали как национальных героев, о них слагали легенды и мифы.
В школе Илья начал заниматься борьбой куреш как раз под началом Виктора Степановича. По окончании сельской восьмилетки поступил в Донецкое кооперативное училище, где и начал заниматься вольной борьбой, причем по-прежнему под руководством Виктора Бороты. Специалиста назначили старшим тренером облсовета ДСО «Колос».
Очень светлая голова
«В спортивном плане Илья Мате был многогранен в технике, и, как говорят, голова у него была очень светлая, а в человеческом — он никогда не подводит друзей, надежен, до сих пор дружит только с теми, с кем рос. Это — важное качество», — вот так как-то о своем звездном воспитаннике высказался Виктор Борота.
Вехи выдающейся карьеры сильного человека
Первые успехи пришли к молодому спортсмену в середине 1970-х годов. В 1974 году выиграл чемпионат СССР среди юношей, а на Всесоюзном турнире, посвященном памяти Героя Советского Союза Ханпаши Нурадилова, в Грозном заслужил звание мастера спорта СССР. В 1975 году стал вторым на чемпионате мира среди юниоров. Переход на взрослый уровень ознаменовался четвертым местом на чемпионате Советского Союза, но парен получил специальный приз «За волю к победе». В 1978 году вторым местом на Кубке мира и победой в национальном чемпионате он обозначил свои олимпийские амбиции.
До поездки в олимпийскую Москву спортсмен ДСО «Колос» (Донецк) только в 1979 году стал чемпионом Спартакиады народов СССР, Советского Союза, Европы и мира. 1980 год помимо олимпийского «золота», о котором речь пойдет ниже, был отмечен победой в чемпионате СССР. 1981 год принес триумф в Кубке мира, чемпионство на Универсиаде в Бухаресте и бронзовую медаль чемпионата мира, которая только раззадорила уроженца Донбасса. 1982 год — время второй победы на чемпионате мира и четвертого титула чемпиона СССР. Как говорили специалисты вольной борьбы того времени, часто победить на чемпионате Союза было тяжелее, чем на чемпионате всей планеты.
Отбор оказался даже сложней
После уникального 1979 года (уже получил почетное звание заслуженного мастера спорта) свое право на участие в Олимпийских играх 1980 года в Москве пришлось доказывать в отборочных схватках и предварительных внутренних соревнованиях. Конкурентами были такие прославленные борцы, как Иван Ярыгин (между прочим, двукратный олимпийский чемпион, победитель чемпионата мира и трех чемпионатов Европы) и Леван Тедиашвили (также двукратный олимпийский чемпион, победитель четырех чемпионатов мира и трех чемпионатов Старого Света). И Илья Мате, как говорится, не сдрейфил.
Стальная пружина
«Раньше меня боялись, теперь я уже с опаской жду поединка с Мате. Хотя внешне в нем-то как раз нет ничего устрашающего — обычный парень, мышцы не выпирают, ходит вразвалочку, руку жмет вяло. Но все это обманчиво. На ковре он пружина, стальная пружина, и техника отменная», — вот такую характеристику конкуренту дал сибирский богатырь Иван Ярыгин.
Илья Мате в Белокаменной был явно настроен не проигрывать. К тому же, на трибуне сидел его отец, перед которым нельзя было ударить в грязь лицом. Коренастый грек (боевой вес 95-98 кг при росте 187 см) боролся в весовой категории до 100 килограммов. Испанца Сантьяго Моралеса и венгра Анталя Бодо он тушировал, кубинец Барбар Морган был дисквалифицирован, у болгарина Славча Червенкова, поляка Томаша Буссе и чехословака Юлиуса Стрниско — выиграл по баллам с хорошим запасом.
Старогнатовский богатырь боролся в атакующем стиле, никто не мог устоять перед его неукротимой волей и всепоглощающей верой в историческую победу. В седьмом круге Илья Мате участия не принимал, так как досрочно стал олимпийским чемпионом!
На пресс-конференции после завоевания главного титула в жизни Илья Мате был немногословен: «Хочу поехать в Старогнатовку. Хочу побороться на сельском празднике, на земле, что дала мне силу».
Жизнь после спорта
Кавалер ордена Дружбы народов Илья Мате после завершения спортивной карьеры долгое время был главным арбитром и наставником в спортивных поединках борцов вольного стиля, возглавлял сборную команду Донецкой области. Окончил Макеевский инженерно-строительный институт, многие годы проживал в Донецке, занимался бизнесом. В Енакиево до недавнего времени ежегодно проходил международный турнир на призы Ильи Федоровича Мате, в котором принимали участие борцы из многих стран СНГ и Европы.
Семья у нашего сегодняшнего героя крепкая и большая. Домашний очаг не одно десятилетие бережет супруга Елена. Старшие дети — дочь Станислава и сын Федор — закончили Медицинский и Торговый университеты, а младший сын Юрий одно время занимался в детско-юношеской академии футбольного клуба «Шахтер».