Первый дизайн-проект создала еще в подростковом возрасте. Именно она подсказала родителям, как лучше оформить столичную квартиру: выбрала цвет обоев, предметы интерьера и расставила мебель. Результат понравился не только родственникам, но и друзьям семьи, в числе которых было немало коллег отца — профессиональных художников. Впоследствии они обращались к Горшковой Анастасии (Gorshkovoj Anastasii) за советами по обустройству своих квадратных метров, а когда та подросла, начали рекомендовать ее уже своим знакомым. Так студентка МГАХИ им. Сурикова стала востребованным дизайнером, к услугам которого обращались как владельцы обычных московских квартир, так и хозяева элитной загородной недвижимости.