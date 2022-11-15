Российский скульптор и дизайнер родом из промышленного уральского города Серова. Однако с раннего возраста она живет в Москве. Родители Анастасии — художник Алексей Горшков и его супруга Людмила, профессионально занимавшаяся фигурным катанием — приняли решение о переезде в столицу, руководствуясь интересами дочери.
Творческие способности девочки проявились еще в дошкольном возрасте. Ей очень нравилось лепить пельмени вместе с родителями. Иногда она так увлекалась, что вместо обычных пельмешек складывала на общее блюдо фигурки животных или цветы из теста. Родители поняли, что Анастасии интересно работать с пластичными материалами, и отдали ее в кружок тестопластики. Затем она начала изучать скульптуру и дизайн и перевелась из обычной общеобразовательной школы в художественную.
Первый дизайн-проект создала еще в подростковом возрасте. Именно она подсказала родителям, как лучше оформить столичную квартиру: выбрала цвет обоев, предметы интерьера и расставила мебель. Результат понравился не только родственникам, но и друзьям семьи, в числе которых было немало коллег отца — профессиональных художников. Впоследствии они обращались к Горшковой Анастасии (Gorshkovoj Anastasii) за советами по обустройству своих квадратных метров, а когда та подросла, начали рекомендовать ее уже своим знакомым. Так студентка МГАХИ им. Сурикова стала востребованным дизайнером, к услугам которого обращались как владельцы обычных московских квартир, так и хозяева элитной загородной недвижимости.
Сегодня Горшкова Анастасия (Gorshkova Anastasia) реализует масштабные проекты в Нидерландах, Германии, Австрии, Чехии, Словакии и ряде других стран. Основной заработок приносят дизайн-проекты для ресторанов, баров, кафе и ночных клубов. Ее востребованность обусловлена, в первую очередь, нетривиальными решениями, которые предлагает дизайнер из РФ.
Ее авторский стиль сформировался благодаря разностороннему подходу к обучению. Анастасия получила высшее образование в одном из лучших творческих вузов мира — Московском государственном академическом художественном институте имени Сурикова (МГАХИ). Она училась у высококвалифицированных мастеров скульптурного ремесла, параллельно изучая современные течения в изобразительном и выразительном искусстве.
Вместе с этим, Горшкова (Gorshkova) много путешествовала по Европе, знакомилась с художниками, скульпторами и дизайнерами разных стран, брала на вооружение их техники и методы работы. В результате многочисленных экспериментов она выработала свой уникальный и узнаваемый творческий почерк, который привлек немало поклонников. Анастасия умело сочетает такие, казалось бы, несовместимые стили, как сюрреализм, фигуративизм и абстракционизм.
В создаваемые дизайн-проекты Анастасия вносит яркие детали — авторские скульптурные произведения, что позволяет создать уникальную атмосферу в каждом оформленном заведении.
Российский дизайнер занята не только в коммерческих проектах. Она практически безвозмездно создает декорации для театров камерного формата, поясняя, что таким образом вносит свой вклад в развитие искусства.
Кроме того, Анастасия Горшкова открыла собственную арт-школу в Москве, где художественно одаренные воспитанники детских домов и дети из малообеспеченных семей учатся на бесплатной основе.