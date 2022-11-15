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«Это бюджет стабильности или бюджет выживания?»

15 ноября 14:14
Фото: 1MI

В Тюменской облдуме обсуждают региональный бюджет на 2023 год

Депутаты облдумы обсуждают проект бюджета на будущий год и плановый период 2024 и 2025 годов. Расходы будут выше, чем доходы.

При обсуждении проекта закона депутат Владимир Пискайкин уточнил, в чем заключается философия предполагаемого бюджета, на что он направлен:

«По Вашему мнению это бюджет развития или бюджет стабильности? Это бюджет выживания? Мы все надеемся, что реальные доходы будут больше или мы будем экономить на расходах. Какое Ваше мнение?»

Михаил Таранов, директор департамента финансов Тюменской области ответил:

«В представленном бюджете предусмотрены ассигнования на исполнение всех государственных полномочий. В полном объеме обеспечены средствами выплаты социальных пособий, в необходимых объемах предусмотрены средства для того, чтобы в штатном режиме заработала бюджетная сфера. Одновременно в данном бюджете предусмотрены ассигнования на программу развития сельских территорий, где предусмотрены средства, в том числе и на ремонт автомобильных дорог. В этой же программе предусмотрены средства более 4 млрд на строительство образовательный организаций» — ответил на вопрос депутата Михаил Таранов.

В региональном бюджете предусмотрена возможность займов для финансирования расходов, но в прошлые годы удалось отказаться «от первоначальных планов заимствования».

После обсуждений депутаты единогласно утвердили проект областного бюджета.

Ранее «Наш город» сообщал, что в 2022 году северные округа переведут Тюменской области около 78 млрд рублей при плановом значении в 72 млрд.

Бюджет Тюменской области получит около 74 млрд рублей от ХМАО и ЯНАО
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#Александр Мязин#Общество#Экономика#Деньги#Дефицит бюджета#Бюджет Тюменской области
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