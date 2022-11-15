Был опубликован перечень мест для массовой эвакуации в Тобольске

Кроме того, согласно постановлению администрации Тобольска, определен перечень отраслевых органов и муниципальных учреждений города, ответственных за выполнение мероприятий гражданской обороны на территории муниципалитета. Обязанность по эвакуации жителей возложена на сотрудников МКУ «Управление по ГОЧС».
Это же ведомство должно создать необходимый запас материально-технических и продовольственных средств — от палаток, кроватей и продуктов до топлива и печек-буржуек.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени списка бомбоубежищ в открытом доступе нет. Однако в интернете существует неофициальная схема, на которую можно ориентироваться в случае возникновения чрезвычайной ситуации.