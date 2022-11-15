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Был опубликован перечень мест для массовой эвакуации в Тобольске

15 ноября 08:06
Фото: 1MI

Был опубликован список мест для массовой эвакуации в Тобольске

В администрации Тобольска обнародовали перечень мест для эвакуации жителей в случае чрезвычайно ситуации. Всего в списке обозначены двадцать адресов.
  1. МАОУ «СОШ № 20» мкр. «Менделеево», тел. 36-23-17;
  2. МАОУ «СОШ № 2» мкр. «Иртышский», тел. 33-23-96;
  3. МАОУ «СОШ № 15» (корп.2) Савинский затон, ул. Береговая 12, тел 22-33-23, тел. 22-39-24;
  4. МАОУ «СОШ № 5» 6 мкр. Стр. 60, тел. 25-28-91;
  5. ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум» (педколледж) ул. Знаменского 52А, тел. 34-80-10 (доб. 1);
  6. ГАПОУ СПО ТО «Тобольский колледж им. В. Солдатова» ул. Ремезова 27-а, тел. 24-66-20;
  7. МАОУ «СОШ № 15» ул. Пушкина 22, тел. 22-33-23;
  8. МАОУ «СОШ № 1» ул. Ленина 26, тел. 22-32-44;
  9. МАОУ «СОШ № 14» мкр. «Южный» стр. 5, тел 22-11-73;
  10. МАОУ «СОШ № 6» п. Сумкино, ул. Мира 8, тел. 26-07-49;
  11. МАОУ «СОШ № 7» 7-й мкр. стр. 53, тел.25-28-87;
  12. МАОУ «СОШ № 17» 7а мкр. стр. 6-а, тел. 39-48-66;
  13. МАОУ «СОШ № 18» 9-й мкр. стр. 12, тел. 25-44-63;
  14. МАОУ «СОШ № 9» (корп.2) 4-й мкр. стр. 41, тел. 25-28-83;
  15. МАОУ «СОШ № 9» 4-й мкр. стр. 47, тел. 25-27-85;
  16. МАОУ «СОШ № 16» 10-й мкр. стр. 53, тел. 26-26-84 (доб. 202);
  17. МАОУ «СОШ № 13» ул. Ремезова 36, тел. 22-67-83;
  18. МАОУ «СОШ № 12» 8-й мкр. стр. 42, тел. 25-06-99;
  19. МАУК «Центр искусств и культуры» 6-й мкр. стр. 52, тел. 25-84-19;
  20. ГАУК ТО «Тюменское концертно-театральное объединение» (структурное подразделение Тобольский драматический театр) 4-й мкр. стр. 66, тел. 27-56-30.

Кроме того, согласно постановлению администрации Тобольска, определен перечень отраслевых органов и муниципальных учреждений города, ответственных за выполнение мероприятий гражданской обороны на территории муниципалитета. Обязанность по эвакуации жителей возложена на сотрудников МКУ «Управление по ГОЧС».

Это же ведомство должно создать необходимый запас материально-технических  и продовольственных средств — от палаток, кроватей и продуктов до топлива и печек-буржуек.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени списка бомбоубежищ в открытом доступе нет. Однако в интернете существует неофициальная схема, на которую можно ориентироваться в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

 

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Тюменская область#Администрация#Эвакуация#Режим ЧС
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