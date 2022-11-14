Житель Тюменской области устроил поджог в администрации

По данным расследования, ишимец разбил окно в административном здании и с помощью легковоспламеняющейся жидкости совершил поджог. Правда, довести до конца задуманное ему не удалось – пожар заметили и вовремя потушили. В противном случае, сумма причиненного ущерба могла достигнуть шести миллионов рублей.
Теперь поджигателю грозит лишение свободы на срок до пяти лет.
Ранее «Наш Город» писал, что жителя Абатского района отправили на два года в исправительную колонию за поджог автомобиля своей знакомой. Также суд обязал его выплатить 210 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда.