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Житель Тюменской области устроил поджог в администрации

14 ноября 08:40
Фото: 1MI

Житель Тюменской области чуть не сжег сельскую администрацию и детсад

36-летнего жителя Ишимского района будут судить за поджог здания, принадлежащего муниципалитету и Плешковскому детскому саду. Инцидент произошел в мае этого года.
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Суд

По данным расследования, ишимец разбил окно в административном здании и с помощью легковоспламеняющейся жидкости совершил поджог. Правда, довести до конца задуманное ему не удалось – пожар заметили и вовремя потушили. В противном случае, сумма причиненного ущерба могла достигнуть шести миллионов рублей.

Теперь поджигателю грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее «Наш Город» писал, что жителя Абатского района отправили на два года в исправительную колонию за поджог автомобиля своей знакомой. Также суд обязал его выплатить 210 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда.

#Валентина Бурнашева#Общество#Суды#Суд#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Поджог#Уголовная ответственность
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