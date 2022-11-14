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Загорелось здание института, четверо мужчин избили тюменца, осенний призыв

14 ноября 16:25
Фото: 1MI

Четверо мужчин избили тюменца, осенний призыв, загорелось здание института в Тюмени

Сегодня ночью в Тюмени загорелось здание института «ТюменьНИПИнефть». На место ЧП прибыли 23 машины МЧС, они тушили огонь на протяжении четырёх часов. Пострадавших нет.
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Тюмень

В Тюмени ночью 4 часа тушили пожар в офисном здании по улице Республики.

В результате инцидента серьёзно пострадала обшивка (около 160 квадратных метров) здания института «ТюменьНИПИнефть». По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание. Ущерб от инцидента уточняется.

Четверо мужчин сломали кости черепа тюменцу в гаражном кооперативе.

Сегодня «Наш город» сообщил об инциденте по улице Ветеранов труда. В Тюмени на мужчину напали 4 человека, избили его, сломали кости черепа. Всё произошло 9 ноября, драка началась из-за безобидного замечания.

Находясь в гараже, мужчина услышал чей-то смех и разговоры Он подошёл к молодым людям и  спросил, что они тут делают. В ответ тюменец получил фразу «Тебе какая разница?», далее неизвестные начали его избивать.

Около другого гаража его стали пинать. Когда нападающие ушли, он вызвал скорую помощь. В результате побоев у Василия закрытые множественные переломы костей черепа. Он прошел обследование, его результаты зафиксированы в справке.

После выписки из больницы Василий вернулся к гаражам и детально восстановил события, записал номера гаражей, в которых могли находиться нападавшие. С этими данными он пошел в полицию.

Военком Тюменской области ответил на вопросы об осенней призывной кампании.

Алексей Куличков отметил, что в этом году призыв завершиться 31 декабря. Ожидается, что на службу прибудут 1 600 тюменцев. Вручение повесток осуществляется работниками военных комиссариатов муниципальных образований.

Комиссар Тюменской области подчеркнул, что молодые призывники не будут  проходить службу в зоне СВО. Военнообязанные могут быть направлены и на альтернативную службу. 

Ранее «Наш город» отмечал, что Николай Савченко назначен спецпредставителем губернатора по вопросам СВО. Он будет заниматься координацией работы общественных организаций и регионального правительства для сбора помощи военным.

 

#Тюмень#Общество#Экономика#Военные#Армия#Пожар#Александр Мязин
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