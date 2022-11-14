Загорелось здание института, четверо мужчин избили тюменца, осенний призыв

В Тюмени ночью 4 часа тушили пожар в офисном здании по улице Республики.
В результате инцидента серьёзно пострадала обшивка (около 160 квадратных метров) здания института «ТюменьНИПИнефть». По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание. Ущерб от инцидента уточняется.
Четверо мужчин сломали кости черепа тюменцу в гаражном кооперативе.
Сегодня «Наш город» сообщил об инциденте по улице Ветеранов труда. В Тюмени на мужчину напали 4 человека, избили его, сломали кости черепа. Всё произошло 9 ноября, драка началась из-за безобидного замечания.
Находясь в гараже, мужчина услышал чей-то смех и разговоры Он подошёл к молодым людям и спросил, что они тут делают. В ответ тюменец получил фразу «Тебе какая разница?», далее неизвестные начали его избивать.
Около другого гаража его стали пинать. Когда нападающие ушли, он вызвал скорую помощь. В результате побоев у Василия закрытые множественные переломы костей черепа. Он прошел обследование, его результаты зафиксированы в справке.
После выписки из больницы Василий вернулся к гаражам и детально восстановил события, записал номера гаражей, в которых могли находиться нападавшие. С этими данными он пошел в полицию.
Военком Тюменской области ответил на вопросы об осенней призывной кампании.
Алексей Куличков отметил, что в этом году призыв завершиться 31 декабря. Ожидается, что на службу прибудут 1 600 тюменцев. Вручение повесток осуществляется работниками военных комиссариатов муниципальных образований.
Комиссар Тюменской области подчеркнул, что молодые призывники не будут проходить службу в зоне СВО. Военнообязанные могут быть направлены и на альтернативную службу.
Ранее «Наш город» отмечал, что Николай Савченко назначен спецпредставителем губернатора по вопросам СВО. Он будет заниматься координацией работы общественных организаций и регионального правительства для сбора помощи военным.