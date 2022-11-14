Валерий Лимаренко: У людей должна быть возможность творчески реализовываться

В селе Чехов капитально отремонтируют дом культуры. Причём строители максимально сохранят внешний облик здания, построенного в середине прошлого века и имеющего украшения и архитектурные элементы, характерные для того периода времени.
После завершения ремонта обязательно будет благоустроена прилегающая территория – в планах озеленение и устройство тротуаров, обустройство освещения, передаёт портал Sakh.online.
Отметим, ремонт дома культуры проводится в рамках региональной программы «Развитие культуры в Сахалинской области». На эти цели из регионального бюджета выделено почти 50 миллионов рублей.
Губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко особе внимание уделяет вопросам доступности культурно-досуговых учреждений для сахалинцев и курильчан, независимо от удалённости от районных центров.
- Очень важно, чтобы в каждом уголке островного региона у людей была возможность реализовать свои творческие идеи. И большую роль в этом играют сельские дома культуры. Мы активно строим новые и реконструируем уже существующие площадки, — подчёркивает Валерий Лимаренко.
Благодаря развитию инфраструктуры – строительству, реконструкции и капитальному ремонту учреждений культуры улучшились условия оказания услуг и как следствие увеличилось количество посещений культурных мероприятий.
За последних три года построены и ведены в эксплуатацию шесть сельских домов культуры, капитально отремонтированы 18 учреждений культуры, в том числе 10 культурно-досуговых учреждений в удалённой местности.
В этом году проведён капитальный ремонт детской школы искусств «Этнос» в областном центре и сельского клуба села Новиково Корсаковского района. До конца года планируется закончить капитальный ремонт ДК села Правда и переоснастить центральную детскую библиотеку Невельска. Следующим летом в селе Адо-Тымово откроется современный дом культуры, а в Шахтерске завершится строительство Центра культурного развития.
Отметим, в проекте бюджета Сахалинской области на 2023 год в приоритете по-прежнему социальные сферы. Из них на финансирование культуры запланировано около трёх млрд рублей.