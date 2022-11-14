Валерий Лимаренко: Строительство спортобъектов повышает возможность занятий спортом

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко поставил задачу - сделать занятия спортом и физической культурой доступней для жителей всех районов островного региона. Так, по поручению главы региона на островах активизировали возведение спортивных объектов. В Южно-Сахалинске возобновилось строительство центра бокса и легкоатлетического манежа. Ведутся работы по реконструкции школы восточных видов единоборств в областном центре, стадиона в Охе. Строятся спортивные объекты в Чехове и Горнозаводске. Завершается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в Аниве, уже сдан ФОК в Холмске.