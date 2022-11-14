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В Тюменской области все чаще ищут ИТ-специалистов

14 ноября 11:31
Фото: 1MI

В Тюменской области требуются ИТ-специалисты

Согласно службе исследований hh.ru, активность соискателей в октябре этого года возросла на 11% по сравнению с прошлым годом. Работодатели нуждаются в сотрудниках в сфере «Административный персонал» и «Информационные технологии, интернет, телеком».
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Тюмень

Аналитики сервиса отмечают, что рост интереса к информационных технологиям связан с высокими заработными платами, возможностями дистанционной работы и другими положительными сторонами.

Еще одной причиной роста интереса к ИТ-сфере является отсрочка от мобилизации. Также сообщается, что 5% от всех резюме приходится именно на ИТ-специалистов.

Также люди интересуются работой в туризме, строительстве, производстве, продажах, маркетинге и рекламе.

Сократилось количество резюме в сферах «Консультирование», «Добыча сырья», «Домашний персонал», «Банки, инвестиции, лизинг», «Госслужбы, НКО».

Тюменский бэкенд-разработчик Данил М. считает, что ИТ-сфера была и будет востребована. Особенно работодателей интересуют как раз-таки бэкенд-разработчики.

«Этот специалист отвечает за серверную сторону веб-ресурса: приложения или сайта. Для разработки любого маркетплейса, онлайн-магазина, сайта компании необходимы эти программисты. Я назвал лишь несколько примеров, где нужны бэкенд-разработчики. Профессия сложная, требует много концентрации. Именно поэтому спрос достаточно высокий», — высказал мнение программист.

Ранее «Наш город» писал о том, что необходимость IT-специалистов на тюменских предприятиях только растет. Однако на данный момент резко возросла потребность в учителях для айтишников.

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