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В Тюменской области поймали мужчину, который отстреливал косуль

14 ноября 12:44
Фото: УМВД по Тюменской области

Мужчина застрелил косулю, нанеся ущерб в виде 400 тысяч рублей

Сотрудники полиции задержали мужчину, который подозревается в отстреле косуль. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

Местные охотоведы обратились в дежурную часть отделения МВД России по Казанскому району. Они рассказали, что неизвестный мужчина застрелил животное. По их словам, это была косуля.

Было осмотрено место происшествия и найдены соответствующие улики. Подозреваемым оказался 63-летний мужчина. У него и нашли две туши самок косуль и оружие.

Сообщается, что ущерб областному Департаменту по охране объектов животного мира составил 400 тысяч рублей.

Обвиняемый признался, что хотел поохотиться. Он сделал это незаконно и не отрицал.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота». Мужчине может грозить лишение свободы сроком 2 года.

Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюменской области за поджог леса будут судить 26-летнего тюменца и 36-летнего жителя Бердюжского района. Дело было направлено для рассмотрения в суд.

#Мелиса Учунджю#Общество#УМВД России по Тюменской области#Тюменская область#Уголовное дело#Уголовная ответственность#Экологический ущерб#Охота#Незаконная охота
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