В Тюменской области поймали мужчину, который отстреливал косуль

Местные охотоведы обратились в дежурную часть отделения МВД России по Казанскому району. Они рассказали, что неизвестный мужчина застрелил животное. По их словам, это была косуля.
Было осмотрено место происшествия и найдены соответствующие улики. Подозреваемым оказался 63-летний мужчина. У него и нашли две туши самок косуль и оружие.
Сообщается, что ущерб областному Департаменту по охране объектов животного мира составил 400 тысяч рублей.
Обвиняемый признался, что хотел поохотиться. Он сделал это незаконно и не отрицал.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота». Мужчине может грозить лишение свободы сроком 2 года.
Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюменской области за поджог леса будут судить 26-летнего тюменца и 36-летнего жителя Бердюжского района. Дело было направлено для рассмотрения в суд.