В Тюменской области планируют создать производство гелеобразующего агента

Сейчас власти области ищут инвестора. Прогнозируемый объем инвестиций — 1,0-1,5 млрд. рублей.
Гуар — однолетнее бобовое растение. Гуаровая камедь — гелеобразователь, получаемый из семян растения. Гуаровая камедь на 100% импортируется в Россию, широко применяется в нефтегазовой отрасли, косметологии, фармацевтике и пищевой промышленности. Стоимость гуаровой камеди ниже, чем большинства других загустителей.
Наличие большого количества потребителей в Тюменской области и ближайших регионах, а также отсутствие подобных производств на территории РФ обеспечит гарантируемую реализацию продукции и импортозамещение.
Правительство Тюменской области окажет поддержку инвестору в части заключения инвестконтракта.
Отметим, что в условиях санкций и сложной экономической ситуации Тюменская область остается привлекательной для капиталовложений. В настоящее время в регионе приняли на сопровождение 120 инвестиционных проектов.