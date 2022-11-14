В Тюменской области планируют создать производство гелеобразующего агента

Гуар — однолетнее бобовое растение. Гуаровая камедь — гелеобразователь, получаемый из семян растения. Гуаровая камедь на 100% импортируется в Россию, широко применяется в нефтегазовой отрасли, косметологии, фармацевтике и пищевой промышленности. Стоимость гуаровой камеди ниже, чем большинства других загустителей.