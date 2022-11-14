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В Тюменской области планируют создать производство гелеобразующего агента

14 ноября 09:43
Фото: сайт правительства Тюменской области
В Тюменской области планируют создавать производство гелеобразующего агента на основе гуаровой камеди. Об этом сегодня, 14 ноября, сообщили в Информационном центре правительства региона.

Сейчас власти области ищут инвестора. Прогнозируемый объем инвестиций — 1,0-1,5 млрд. рублей.

Гуар — однолетнее бобовое растение. Гуаровая камедь —  гелеобразователь, получаемый из семян растения. Гуаровая камедь на 100% импортируется в Россию, широко применяется в нефтегазовой отрасли, косметологии, фармацевтике и пищевой промышленности. Стоимость гуаровой камеди ниже, чем большинства других загустителей.

Наличие большого количества потребителей в Тюменской области и ближайших регионах, а также отсутствие подобных производств на территории РФ обеспечит гарантируемую реализацию продукции и импортозамещение.

Правительство Тюменской области окажет поддержку инвестору в части заключения инвестконтракта.

Отметим, что в условиях санкций и сложной экономической ситуации Тюменская область остается привлекательной для капиталовложений. В настоящее время в регионе приняли на сопровождение 120 инвестиционных проектов. 

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