В Тюмени три вагона сошли с рельсов, возбуждено уголовное дело

Ранее «Наш Город» писал, что в начале августа в Тюмени на перегоне Войновка – Тобольск были задержаны 4 пассажирских и 2 грузовых поезда из-за поломки поезда Новый Уренгой — Казань. В результате инцидента никто не пострадал.