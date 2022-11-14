В Тюмени три вагона сошли с рельсов, возбуждено уголовное дело

Ночью 7 сентября на ж/д станции Утяшево с путей сошли три вагона с щебнем грузового поезда. Инцидент произошел при выполнении маневровых работ. Размер нанесенного ущерба составил более миллиона рублей.
По данным Центрального МСУТ СК России, причиной происшествия могло стать нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
Ранее «Наш Город» писал, что в начале августа в Тюмени на перегоне Войновка – Тобольск были задержаны 4 пассажирских и 2 грузовых поезда из-за поломки поезда Новый Уренгой — Казань. В результате инцидента никто не пострадал.