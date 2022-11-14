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В Тюмени три вагона сошли с рельсов, возбуждено уголовное дело

14 ноября 06:24
Фото: Уральская транспортная прокуратура

В Тюмени возбудили уголовное дело из-за схода с рельсов трех вагонов

Уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта» заведено в Тюменской области по факту ЧП, произошедшего этой осенью на железнодорожной станции.
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Тюмень

Ночью 7 сентября на ж/д станции Утяшево с путей сошли три вагона с щебнем грузового поезда. Инцидент произошел при выполнении маневровых работ. Размер нанесенного ущерба составил более миллиона рублей.

По данным Центрального МСУТ СК России, причиной происшествия могло стать нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Ранее «Наш Город» писал, что в начале августа в Тюмени на перегоне Войновка – Тобольск были задержаны 4 пассажирских и 2 грузовых поезда из-за поломки поезда Новый Уренгой — Казань. В результате инцидента никто не пострадал.

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Уголовная ответственность#Безопасность#Железнодорожная станция#Видео
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