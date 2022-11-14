В Тюмени пропала 81-летняя пенсионерка

Когда ее видели в последний раз, она была одета в пуховик синего цвета, брюки черного цвета, черный берет и черные полусапожки. С собой была сумка. Рост 1,52 метра, телосложение худощавое, волосы седые длиной до плеч, глаза темно-карие.