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В Тюмени пропала 81-летняя пенсионерка

14 ноября 04:57
Фото: Поисковый отряд "Белая Сова-Тюмень"
В Тюмени продолжаются поиски 81-летней Веры Николаевой. Пожилая женщина в воскресенье ушла из дома на улице Севастопольской и после этого перестала выходить на связь.
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Тюмень

Когда ее видели в последний раз, она была одета в пуховик синего цвета, брюки черного цвета, черный берет и черные полусапожки. С собой была сумка. Рост 1,52 метра, телосложение худощавое, волосы седые длиной до плеч, глаза темно-карие.

Сообщается, что пенсионерка может нуждаться в медицинской помощи.

Тех, кто обладает какой-либо информации о местонахождении Веры Николаевой, просят звонить по телефону 8-932-32-39-911 или 02 (102).

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области успешно завершились поиски 21-летнего Власа Сазонова, пропавшего 2 ноября. Молодого человека нашли спустя пять дней.

#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Поиск человека#Пропавшие без вести
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