В Тюмени пропала 81-летняя пенсионерка

Когда ее видели в последний раз, она была одета в пуховик синего цвета, брюки черного цвета, черный берет и черные полусапожки. С собой была сумка. Рост 1,52 метра, телосложение худощавое, волосы седые длиной до плеч, глаза темно-карие.
Сообщается, что пенсионерка может нуждаться в медицинской помощи.
Тех, кто обладает какой-либо информации о местонахождении Веры Николаевой, просят звонить по телефону 8-932-32-39-911 или 02 (102).
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области успешно завершились поиски 21-летнего Власа Сазонова, пропавшего 2 ноября. Молодого человека нашли спустя пять дней.