В Тюмени произошел пожар в здании «ТюменьНИПИнефть»

В МЧС по Тюменской области «Нашему Городу» рассказали, что пожар начался в 00:04. На место происшествия были направлены семь единиц газодымозащитной службы, 23 единицы техники и 66 человек личного состава МЧС. Борьба с огнем продолжалась в течение четырех часов – ликвидировать возгорание удалось только в четыре часа утра.