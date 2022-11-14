В Тюмени произошел пожар в здании «ТюменьНИПИнефть»

В МЧС по Тюменской области «Нашему Городу» рассказали, что пожар начался в 00:04. На место происшествия были направлены семь единиц газодымозащитной службы, 23 единицы техники и 66 человек личного состава МЧС. Борьба с огнем продолжалась в течение четырех часов – ликвидировать возгорание удалось только в четыре часа утра.
В результате ЧП, пострадала внешняя обшивка здания общей площадью 160 квадратных метров. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание. Среди населения пострадавших и погибших нет.
Ранее «Наш Город» писал, что неделю назад в Заречной части Тюмени произошел пожар в частном жилом доме. Здание площадью 30 квадратных метров выгорело полностью.