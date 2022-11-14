В центре Тюмени женщина выращивала в квартире коноплю

В Тюмени осудили женщину, которая выращивала в квартире коноплю

В Тюмени суд отправил в колонию женщину, которая выращивала в квартире коноплю. По данным прокуратуры Тюменской области, она закупила все необходимые ингредиенты и превратила жилище в теплицу.