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В центре Тюмени женщина выращивала в квартире коноплю

14 ноября 10:33
Фото: 1MI

В Тюмени осудили женщину, которая выращивала в квартире коноплю

В Тюмени суд отправил в колонию женщину, которая выращивала в квартире коноплю. По данным прокуратуры Тюменской области, она закупила все необходимые ингредиенты и превратила жилище в теплицу.
«Судом установлено, что в 2021 году женщина решила выращивать растения рода Cannabis (конопля) и изготавливать из них наркотические средства для личного употребления. Для этих целей она на длительный срок арендовала квартиру в центре Тюмени», - сообщили в прокуратуре Тюменской области.

Всего было изъято 35 корней кустов конопли и 5,3 килограмм марихуаны. Ближайшие 3,5 года тюменка проведёт в колонии.

Ранее «Наш город» сообщал, что в конце октября полиция заржала жителя Ишима. У него нашли мефедрон, весом 1 грамм.

#Прокуратура#Суды#Наркотики#Уголовное дело#Следствие#Александр Мязин
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