В центре Тюмени женщина выращивала в квартире коноплю

«Судом установлено, что в 2021 году женщина решила выращивать растения рода Cannabis (конопля) и изготавливать из них наркотические средства для личного употребления. Для этих целей она на длительный срок арендовала квартиру в центре Тюмени», - сообщили в прокуратуре Тюменской области.
Всего было изъято 35 корней кустов конопли и 5,3 килограмм марихуаны. Ближайшие 3,5 года тюменка проведёт в колонии.
Ранее «Наш город» сообщал, что в конце октября полиция заржала жителя Ишима. У него нашли мефедрон, весом 1 грамм.