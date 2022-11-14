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В Москве при пожаре погиб человек

14 ноября, 17:31
На востоке российской столице в многоквартирном доме в квартире на девятом этаже произошел пожар, в результате которого один человек погиб. Информацию сообщили в пресс-службе московского главка Министерства чрезвычайных ситуаций.

Как сообщает NEWS.ru, пожар произошел в доме 21 к. 1 на улице 3-я Рыбинская. После начала возгорания один из жильцов запаниковал и выпрыгнул в окно девятого этажа. В результате он погиб. Еще четверых человек, в том числе ребенка, удалось спасти. 

В тушении возгорания было задействовано двенадцать единиц спецтехники и сорок один человек личного состава. Ранее эксперт по выживанию Михаил Макеев рассказал, как спасти жизнь потерявшего сознание при пожаре человека. По его словам, нужно находиться рядом с пострадавшим до прибытия медиков и контролировать его первичные признаки жизни.

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