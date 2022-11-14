В Москве при пожаре погиб человек

В тушении возгорания было задействовано двенадцать единиц спецтехники и сорок один человек личного состава. Ранее эксперт по выживанию Михаил Макеев рассказал, как спасти жизнь потерявшего сознание при пожаре человека. По его словам, нужно находиться рядом с пострадавшим до прибытия медиков и контролировать его первичные признаки жизни.