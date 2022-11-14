У самолета Тюмень – Сургут отказал двигатель. Ведется расследование

На борту воздушного судна находились 5 членов экипажа и 62 пассажира, в том числе двое детей. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал – самолет успешно приземлился в аэропорту Сургута.
На послеполетном осмотре кроме заклинивания ротора и локализованного разрушения части лопаток турбины правого двигателя, других повреждений обнаружено не было. В настоящее время расследованием инцидента занимается Тюменское МТУ Росавиации.
Ранее «Наш Город» писал, что из тюменского «Рощино» запустят прямые чартерные рейсы в Паттайю (Тайланд). Полеты стартуют с 27 ноября.