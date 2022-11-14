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У самолета Тюмень – Сургут отказал двигатель. Ведется расследование

14 ноября 08:53
Фото: 1MI

Появились подробности ЧП с самолетом Тюмень - Сургут

Стали известны подробности авиаинцидента, произошедшего 11 ноября на маршруте Тюмень – Сургут. По данным тг-канала AVIAINCIDENT, на 30 минуте полета у воздушного судна произошло нарушение работы одного из двигателей с последующим самопроизвольным отключением.
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Тюмень

На борту воздушного судна находились 5 членов экипажа и 62 пассажира, в том числе двое детей. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал – самолет успешно приземлился в аэропорту Сургута.

На послеполетном осмотре кроме заклинивания ротора и локализованного разрушения части лопаток турбины правого двигателя, других повреждений обнаружено не было. В настоящее время расследованием инцидента занимается Тюменское МТУ Росавиации.

Ранее «Наш Город» писал, что из тюменского «Рощино» запустят прямые чартерные рейсы в Паттайю (Тайланд). Полеты стартуют с 27 ноября.

#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Самолет#Аэропорт Рощино#Сургут#Полеты#Валентина Бурнашева
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