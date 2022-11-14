Тюменцы снова встали в 9-бальные пробки

Сегодня в областной столице весь день идёт снег, на дорогах скользко. При этом в час пик зарегистрировано 5 дорожных происшествий (обычно к этому времени их от 8 до 12). На Объездной дороге серьёзных пробок не отмечается, крупный затор на 3 км отмечен на Старотобольском тракте.
На улице Республики, 251, идут ремонтные работы. Автокран перекрыл одну полосу движения.
По данным синоптиков, в ближайшие 3 дня горожан ждут сильные морозы. Температура воздуха в Тюмени может снизиться до – 20 градусов. 15 ноября ожидается до 2 мм осадков.