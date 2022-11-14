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Тюменцы снова встали в 9-бальные пробки

14 ноября 12:58
Фото: 1MI

Крупные пробки в 9 баллов отмечаются в понедельник в Тюмени

По данным 2ГИС, к 17:40 в Тюмени отмечаются серьёзные заторы. Пробки в 9 баллов сковали центр города и улицу 50 лет ВЛКСМ. Скорость транспортных средств снизилась до 5-8 километров в час.

Сегодня в областной столице весь день идёт снег, на дорогах скользко. При этом в час пик зарегистрировано 5 дорожных происшествий (обычно к этому времени их от 8 до 12). На Объездной дороге серьёзных пробок не отмечается, крупный затор на 3 км отмечен на Старотобольском тракте.

На улице Республики, 251, идут ремонтные работы. Автокран перекрыл одну полосу движения.

По данным синоптиков, в ближайшие 3 дня горожан ждут сильные морозы. Температура воздуха в Тюмени может снизиться до – 20 градусов. 15 ноября ожидается до 2 мм осадков.

#Александр Мязин#Общество#ДПС#Погода#Дорожные пробки#Пробки
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