Тюменцы снова встали в 9-бальные пробки

Сегодня в областной столице весь день идёт снег, на дорогах скользко. При этом в час пик зарегистрировано 5 дорожных происшествий (обычно к этому времени их от 8 до 12). На Объездной дороге серьёзных пробок не отмечается, крупный затор на 3 км отмечен на Старотобольском тракте.