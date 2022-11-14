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Тюменцы не могут подойти к больнице из-за большой лужи

14 ноября 09:46
Фото: паблик ЧС Тюмень

Тюменцы жалуются, что не могут пройти к больнице из-за огромной лужи

Жители Тюмени недовольны, что не могут попасть в детскую поликлинику на улице Федюнинского, 5. Об этом горожане рассказали в социальных сетях.
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Тюмень

Фотографии, на которых видна огромная лужа, размещены в сообществе "ЧС Тюмень" в социальной сети "ВКонтакте". 

Лужа разлилась по всей проезжей частиЛужа разлилась по всей проезжей части
Лужа разлилась по всей проезжей части
Фото: паблик ЧС Тюмень

Автор поста утверждает, что квартальная никак не реагирует на происходящее.

"Квартальная сама должна воду откачивать?" - интересуется тюменец.
"У нее в подчинении подрядная организация, которая получает деньги из казны и которая должна заниматься уборкой территории. В том числе откачивать воду", - оставила комментарий Ольга К.
"Сейчас все разбегутся воду откачивать, ага", - сыронизировал Данил З.

Ранее "Наш город" писал о том, что тюменцы пожаловались на небезопасный тротуар на перекрестке улиц Котельщиков и Малой Загородной. По словам горожан, из-за проблем с ливневой канализацией, здесь постоянно скапливается вода.

#Мелиса Учунджю#Общество#Тюмень#Администрация города#Уборка снега#Тюменская область#Новости тюмени#Вода#Лужи
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