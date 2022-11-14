Тюменцы не могут подойти к больнице из-за большой лужи

Фотографии, на которых видна огромная лужа, размещены в сообществе "ЧС Тюмень" в социальной сети "ВКонтакте".
Автор поста утверждает, что квартальная никак не реагирует на происходящее.
"Квартальная сама должна воду откачивать?" - интересуется тюменец.
"У нее в подчинении подрядная организация, которая получает деньги из казны и которая должна заниматься уборкой территории. В том числе откачивать воду", - оставила комментарий Ольга К.
"Сейчас все разбегутся воду откачивать, ага", - сыронизировал Данил З.
Ранее "Наш город" писал о том, что тюменцы пожаловались на небезопасный тротуар на перекрестке улиц Котельщиков и Малой Загородной. По словам горожан, из-за проблем с ливневой канализацией, здесь постоянно скапливается вода.