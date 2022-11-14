Тюменцев пугает опасный тротуар в центре города

Ранее «Наш Город» писал, что жители тюменского коттеджного поселка «Вольные угодья» пожаловались на то, что из-за ремонта федеральной трассы они остались без заезда в поселок. Из-за разбитой дорожной техникой дороги, теперь они не могут выехать из населенного пункта.