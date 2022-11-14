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Тюменцев пугает опасный тротуар в центре города

14 ноября 06:11
Фото: ЧС Тюмень
Жители Тюмени пожаловались на небезопасный тротуар на перекрестке улиц Котельщиков и Малой Загородной. По словам горожан, из-за проблем с ливневой канализацией, здесь постоянно скапливается вода.
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Тюмень
«После ремонта и установки светофора, осталась нерешенной проблема отвода воды во время дождя или таяния снега. Теперь скопившаяся в низине жижа, из-за проезжающих машин, оказывается на тротуаре и пешеходах. Ранее было установлено сплошное ограждение, защищавшее от брызг и грязи и проезжающих машин. Сейчас его нет. А скоро начнется гололед. Если человек поскользнется — он попадет под колеса автомобиля», — посетовали тюменцы в сообществе «ЧС Тюмень».

В комментариях под опубликованным постом подписчики группы недовольства горожан поддержали и отметили, что защитное ограждение необходимо вернуть, поскольку по тротуару ежедневно ходят сотни детей в школу и детский сад.

Также в комментариях откликнулся один из депутатов Тюменской городской думы. Народный избранник заверил горожан, что экран в ближайшее время будет установлен.

Ранее «Наш Город» писал, что жители тюменского коттеджного поселка «Вольные угодья» пожаловались на то, что из-за ремонта федеральной трассы они остались без заезда в поселок. Из-за разбитой дорожной техникой дороги, теперь они не могут выехать из населенного пункта.

#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Пешеходный переход#Безопасность на дорогах
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