Тюменцев пугает опасный тротуар в центре города

«После ремонта и установки светофора, осталась нерешенной проблема отвода воды во время дождя или таяния снега. Теперь скопившаяся в низине жижа, из-за проезжающих машин, оказывается на тротуаре и пешеходах. Ранее было установлено сплошное ограждение, защищавшее от брызг и грязи и проезжающих машин. Сейчас его нет. А скоро начнется гололед. Если человек поскользнется — он попадет под колеса автомобиля», — посетовали тюменцы в сообществе «ЧС Тюмень».
В комментариях под опубликованным постом подписчики группы недовольства горожан поддержали и отметили, что защитное ограждение необходимо вернуть, поскольку по тротуару ежедневно ходят сотни детей в школу и детский сад.
Также в комментариях откликнулся один из депутатов Тюменской городской думы. Народный избранник заверил горожан, что экран в ближайшее время будет установлен.
Ранее «Наш Город» писал, что жители тюменского коттеджного поселка «Вольные угодья» пожаловались на то, что из-за ремонта федеральной трассы они остались без заезда в поселок. Из-за разбитой дорожной техникой дороги, теперь они не могут выехать из населенного пункта.