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Тюменский военком раскрыл важные детали об осеннем призыве

14 ноября 06:06
Фото: 1MI

Тюменский военком раскрыл важные детали об осеннем призыве

Комиссар Тюменской области Алексей Куличков ответил на вопросы о призывной кампании. Об этом сообщили в информационном центре Правительства Тюменской области.

В этом году осенний призыв завершится в срок — 31 декабря.

Всего в нашем регионе планируется призвать на военную службу около 1600 граждан.

Алексей Куличков отметил, что вручение повесток осуществляется работниками военных комиссариатов муниципальных образований. Кроме того, повестка может прийти по месту работы будущего военнослужащего. О ней сообщают руководители или другие должностные лица.

Военный комиссар подчеркивает, что призывники не будут  проходить службу в зоне проведения СВО, а также на территории Запорожской, Херсонской областей, Луганской и Донецкой народных республик.

Также военнослужащий может перейти на альтернативную гражданскую службу.

«Для этого призывник должен обратиться в военный комиссариат, где он состоит на учете».

Они направляются для прохождения службы во все рода и виды Вооруженных Сил РФ.

Ранее «Наш город» писал о том, что мобилизованный из Тюмени, который в суде, хотел оспорить, установленную ему категорию годности, подает апелляцию в Тюменский областной суд.

#Мелиса Учунджю#Новости тюмени#Военкомат#Военный призыв#Военный комиссар Тюменской области#Военный полигон#Военные травмы
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