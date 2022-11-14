Тюменский военком раскрыл важные детали об осеннем призыве

В этом году осенний призыв завершится в срок — 31 декабря.
Всего в нашем регионе планируется призвать на военную службу около 1600 граждан.
Алексей Куличков отметил, что вручение повесток осуществляется работниками военных комиссариатов муниципальных образований. Кроме того, повестка может прийти по месту работы будущего военнослужащего. О ней сообщают руководители или другие должностные лица.
Военный комиссар подчеркивает, что призывники не будут проходить службу в зоне проведения СВО, а также на территории Запорожской, Херсонской областей, Луганской и Донецкой народных республик.
Также военнослужащий может перейти на альтернативную гражданскую службу.
«Для этого призывник должен обратиться в военный комиссариат, где он состоит на учете».
Они направляются для прохождения службы во все рода и виды Вооруженных Сил РФ.
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