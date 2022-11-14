Тюменских водителей проверили на трезвость

В областной столице инспекторы ГИБДД проверили порядка 126 автовладельцев. Нетрезвых водителей выявлено не было, но за нарушения правил перевозки детей и тонировку оштрафовали нескольких тюменцев.
В Ишиме в ходе «сплошной» проверки были остановлены 173 автовладельца. На четверых из них составили административные материалы за отсутствие страхового полиса ОСАГО, незаконную тонировку и перевозку детей без специального кресла.
В Тобольске было проверено полсотни водителей. У 13 из них выявили нарушения ПДД - том числе, тонировка не по ГОСТ, перевозка детей без специального удерживающего устройства. На двух автовладельцев составлены материалы за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения, отказ от прохождения медосвидетельствования и отсутствие водительских прав.
Ранее «Наш Город» писал, что в воскресенье утром в Тюмени на Старотобольском тракте произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и грузовика. В аварии пострадали пять человек.