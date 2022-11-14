Тюменских водителей проверили на трезвость

В Тобольске было проверено полсотни водителей. У 13 из них выявили нарушения ПДД - том числе, тонировка не по ГОСТ, перевозка детей без специального удерживающего устройства. На двух автовладельцев составлены материалы за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения, отказ от прохождения медосвидетельствования и отсутствие водительских прав.