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Тюменских водителей проверили на трезвость

14 ноября 04:15
Фото: ГИБДД
На дорогах Тюменской области в минувшие выходные прошли «сплошные проверки» на трезвость. Мероприятия по выявлению водителей в состоянии алкогольного опьянения провели в Тюмени, Ишиме и Тобольске.
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Тюмень

В областной столице инспекторы ГИБДД проверили порядка 126 автовладельцев. Нетрезвых водителей выявлено не было, но за нарушения правил перевозки детей и тонировку оштрафовали нескольких тюменцев.

В Ишиме в ходе «сплошной» проверки были остановлены 173 автовладельца. На четверых из них составили административные материалы за отсутствие страхового полиса ОСАГО, незаконную тонировку и перевозку детей без специального кресла.

В Тобольске было проверено полсотни водителей. У 13 из них выявили нарушения ПДД -  том числе, тонировка не по ГОСТ, перевозка детей без специального удерживающего устройства. На двух автовладельцев составлены материалы за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения, отказ от прохождения медосвидетельствования и отсутствие водительских прав.

Ранее «Наш Город» писал, что в воскресенье утром в Тюмени на Старотобольском тракте произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и грузовика. В аварии пострадали пять человек.

#Общество#ГИБДД#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Безопасность на дорогах#ДПС#Проверка#Валентина Бурнашева
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