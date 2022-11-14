Тюменские автобусы проверили на загруженность в утренний час пик

«Как показал мониторинг, маршрут № 52 пользуется популярностью у большого количества пассажиров. Были выявлены наиболее востребованные рейсы, например, те, что начинают движение в 07:11, 7:41, 08:04, 08:19. В то время как автобусы, идущие в 07:20, 07:48, 7:56, 08:12, оказались наименее загруженными», - сообщает «Тюменьгортранс».
Наполняемость автобусов №96 не превысило 50% от их общей вместимости.
В ходе мониторинга превышения установленных норм вместимости не выявлено. Изучение пассажиропотока было проведено в утренние часы. Актуальную информацию о работе автобусов в Тюмени можно узнать по телефону 8-800-250-07-22.
Ранее «Наш город» сообщал, что жители Тюмени все чаще жалуются на работу четырех автобусных маршрутов (25, 62, 64 и 83). В часы пик многие из них переполнены. Некоторые автобусы не останавливаются на остановках по расписанию. Маршруты №49 ходят с интервалом в 30 минут, при этом на маршруте нет «крупногабаритного транспорта».
В начале октября сообщалось, что автобусы 57д ездят не по расписанию. Похожая ситуация с маршрутами № 48 и № 27. Городские чиновники подчёркивают, что по обращениям граждан отправляют сообщения специалистам МКУ «Тюменьгортранс». Они изучают пассажиропоток и, при необходимости, могут внести корректировки в расписание.
Стоит отметить, что за последние 2 месяца изменились маршруты городских автобусов №17, 36, 53, 55, 121. В эксплуатацию введены несколько новых остановок. Кроме того, в 2023 году на нескольких направлениях запланирован ввод новых транспортных средств большого класса вместимости. Это позволит повысить пассажиропоток на выбранных направлениях. Нагрузка на транспортную сеть снизится.