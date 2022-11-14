Тюменские автобусы проверили на загруженность в утренний час пик

Ранее «Наш город» сообщал, что жители Тюмени все чаще жалуются на работу четырех автобусных маршрутов (25, 62, 64 и 83). В часы пик многие из них переполнены. Некоторые автобусы не останавливаются на остановках по расписанию. Маршруты №49 ходят с интервалом в 30 минут, при этом на маршруте нет «крупногабаритного транспорта».