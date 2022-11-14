Тюменская область выполняет план финансирования национальных проектов

Так, по информации руководителя ведомства, уровень финансирования национальных проектов «Жилье и городская среда» и «Безопасные и качественные дороги» превысил 90%. Выполнение нацпроектов «Образование» и «Демография» профинансировано более чем на 80%.
Глава региона поручил обеспечить финансирование национальных проектов в установленные сроки, напомнив о необходимости экономии бюджетных средств.
«Цель национальных проектов в первую очередь заключается в повышении качества жизни наших земляков, поэтому они должны быть реализованы в полном объеме», – подчеркнул Александр Моор.
Напомним, ранее губернатор поручил правительству региона скорректировать стратегию социально-экономического развития Тюменской области, основная цель которой – устойчивый рост экономики и качества жизни населения. Инструментами реализации стратегии являются 29 государственных программ и 44 региональных проекта.