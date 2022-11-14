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Тюменская область выполняет план финансирования национальных проектов

14 ноября 12:24
Фото: сайт правительства Тюменской области
По данным на начало ноября, общий уровень финансирования реализации наиональных проектов в Тюменской области составил 80% от годового плана. Об этом доложил директор регионального депэкономики Максим Скворцов на совещании, которое провел губернатор Тюменской области Александр Моор.

Так, по информации руководителя ведомства, уровень финансирования национальных проектов «Жилье и городская среда» и «Безопасные и качественные дороги» превысил 90%. Выполнение нацпроектов «Образование» и «Демография» профинансировано более чем на 80%.

Глава региона поручил обеспечить финансирование национальных проектов в установленные сроки, напомнив о необходимости экономии бюджетных средств.

«Цель национальных проектов в первую очередь заключается в повышении качества жизни наших земляков, поэтому они должны быть реализованы в полном объеме», – подчеркнул Александр Моор.

Напомним, ранее губернатор поручил правительству региона скорректировать стратегию социально-экономического развития Тюменской области, основная цель которой – устойчивый рост экономики и качества жизни населения. Инструментами реализации стратегии являются 29 государственных программ и 44 региональных проекта.

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