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Тюменская художница Рита Софт пострадала в драке

14 ноября 07:52
Фото: "Дом Печати"

Художница Рита Софт попала в драку у тюменского клуба

Заявлением в полицию закончилась субботняя тусовка в «Доме Печати». Его написала автор скандальной скульптуры Рита Софт.

Рита Софт опубликовала в социальных сетях фото с синяком под глазом.

«Да ничего из ряда вон, какие-то неадекватные бабы накинулись, а потом и их друзья на выходе из клуба», — рассказала «Нашему городу» девушка.
Фото: Рита Софт.

«Их друзья», по словам художницы, на выходе из «Дома Печати» накинулись и на друга Риты, но тот не стал писать заявление в полицию. 

Фото: Рита Софт.

Мы также смогли связаться с остальными участниками конфликта.

«Мы выходим из клуба, стоит эта девушка с подругой. Она начала до нас докапываться, мол, х**и вы тут стоите и продолжили говорить с нами в таком тоне. Я подошла к ним, чтобы попросить их перестать это делать. Они начали на меня лаять. Спустилась моя подруга и мы стали говорить вчетвером. И тут одна из этих девочек говорит другой: „доставай нож“, после чего обе смеются», — рассказывает участница неприятного события Ирина И. (имя изменено).

После чего началась потасовка. Девушка утверждает, что Рите достались несколько пощечин. Откуда появился синяк ей неизвестно.

«А потом она достала нож-бабочку. Я его забрала, а потом выбросила в мусорку», — говорит девушка.

Но в момент, когда у Риты забрали нож, на Ирину накинулся парень, который повалил ее в лужу. Это он также получил увечия, когда за Ирину вступились, но не стал заявлять о случившемся в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов уже установили личности всех участников конфликта.

Ранее «Наш город» рассказывал о том, как драка третьеклассников закончилась тяжелыми травмами. 

#Алиса Вернер
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