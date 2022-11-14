Тюменская художница Рита Софт пострадала в драке

Рита Софт опубликовала в социальных сетях фото с синяком под глазом.
«Да ничего из ряда вон, какие-то неадекватные бабы накинулись, а потом и их друзья на выходе из клуба», — рассказала «Нашему городу» девушка.
«Их друзья», по словам художницы, на выходе из «Дома Печати» накинулись и на друга Риты, но тот не стал писать заявление в полицию.
Мы также смогли связаться с остальными участниками конфликта.
«Мы выходим из клуба, стоит эта девушка с подругой. Она начала до нас докапываться, мол, х**и вы тут стоите и продолжили говорить с нами в таком тоне. Я подошла к ним, чтобы попросить их перестать это делать. Они начали на меня лаять. Спустилась моя подруга и мы стали говорить вчетвером. И тут одна из этих девочек говорит другой: „доставай нож“, после чего обе смеются», — рассказывает участница неприятного события Ирина И. (имя изменено).
После чего началась потасовка. Девушка утверждает, что Рите достались несколько пощечин. Откуда появился синяк ей неизвестно.
«А потом она достала нож-бабочку. Я его забрала, а потом выбросила в мусорку», — говорит девушка.
Но в момент, когда у Риты забрали нож, на Ирину накинулся парень, который повалил ее в лужу. Это он также получил увечия, когда за Ирину вступились, но не стал заявлять о случившемся в полицию.
Сотрудники правоохранительных органов уже установили личности всех участников конфликта.
Ранее «Наш город» рассказывал о том, как драка третьеклассников закончилась тяжелыми травмами.