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Торговца «паленой» водкой отправили на 4,5 года в тюрьму

14 ноября 06:43
Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

В Тюменской области вынесли приговор продавцу «паленой» водки

В Тюменской области осудили еще одного торговца контрафактной водкой, 49-летнего Сеймура Мехтиева. Мужчину отправили в исправительную колонию общего режима на четыре с половиной года.
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Тюмень

Ленинский районный суд Тюмени признал его виновным в сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности.

По данным расследования, Мехтиев реализовывал «паленую» спиртную продукцию в продуктовом магазине «Шанс» на улице Станционная, 16 "б", в течение года – с января 2021 по январь 2022 года. По вине бизнесмена пострадали шесть человек.

В судебном заседании Мехтиев свою вину полностью признал. Суд отправил его в колонию на 4,5 года, а также обязал выплатить потерпевшему иск в размере 250 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в тюрьму на пять лет отправили продавца контрафактной водки, 59-летнего Абдурахмана Абдурахманова. По вине торговца скончались три человека.

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