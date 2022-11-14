Торговца «паленой» водкой отправили на 4,5 года в тюрьму

Ленинский районный суд Тюмени признал его виновным в сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности.
По данным расследования, Мехтиев реализовывал «паленую» спиртную продукцию в продуктовом магазине «Шанс» на улице Станционная, 16 "б", в течение года – с января 2021 по январь 2022 года. По вине бизнесмена пострадали шесть человек.
В судебном заседании Мехтиев свою вину полностью признал. Суд отправил его в колонию на 4,5 года, а также обязал выплатить потерпевшему иск в размере 250 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в тюрьму на пять лет отправили продавца контрафактной водки, 59-летнего Абдурахмана Абдурахманова. По вине торговца скончались три человека.