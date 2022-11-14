СУЭНКО успешно подготовила к зиме электрические сети в двух регионах УрФО

«Все производственные программы СУЭНКО в части 2022 года реализованы полностью и в установленные сроки», – сообщил директор СУЭНКО Данил Анучин.
На территории Тюменской области проведен капитальный ремонт 647 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов разных типов напряжения, более 129 км ЛЭП 0,4-110 кВ.
Энергетики продолжили реализацию инвестиционных проектов. Это, в частности, целевые программы по расширению просек воздушных линий, замене голого провода на самонесущий изолированный провод – СИП, совершенствованию систем релейной защиты и противоаварийной автоматики, телемеханики и др.
Расширение просек ЛЭП – это борьба с падением деревьев на провода и вызванными этим замыканиями. В этом году энергетики расширили просеки ВЛ до ширины охранных зон, расчистили охранные зоны от древесно-кустарной растительности, вырубили угрожающие деревья на территории более чем 32 гектара в Тюменской области.
В регионе продолжаются масштабные работы по реконструкции ветхих сетей СНТ, которые СУЭНКО принимает на баланс. На сегодня энергокомпания приняла сети 77 садовых товариществ. Чтобы обеспечить садоводам бесперебойное энергоснабжение и необходимые мощности, энергетики строят новые линии электропередачи 0,4-10 кВ, реконструируют существующие ЛЭП с заменой голого провода на самонесущий изолированный провод, реконструируют и стоят трансформаторные подстанции, устанавливая при этом энергоэффективные силовые трансформаторы большей мощности, монтируют коммутационные аппараты, чтобы предотвратить отключения магистральных ЛЭП 10 кВ. На текущий момент (за 10 месяцев 2022 года) выполнены работы по строительству и реконструкции сетей 10-0,4 кВ в объеме более 46 км, они велись в 11 СНТ. В 62 садовых товариществах энергетики провели ремонт в рамках ремонтной программы: отремонтированы более 34 км ВЛ 10-0,4 кВ, 32 трансформаторные подстанции, заменены либо выправлены 375 опор.
Также среди наиболее значимых мероприятий в рамках инвестпрограммы в Тюменский области можно выделить строительство трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, реконструкцию кабельных линий 10 кВ в Тюмени, замену неизолированного провода на СИП на воздушных линиях Тюмени и др.
«Благодаря ежегодной планомерной реализации комплекса инвестиционных мероприятий сегодня мы можем уверенно говорить о высоком уровне надежности и технического состояние сетей СУЭНКО. Главный результат инвестпрограммы (вместе с системой планово-предупредительных ремонтов) – это планомерное улучшение показателей, по которым оценивается надежность электроснабжения, а значит, это надежное энергоснабжение в домах потребителей Тюменской и Курганской областей и на предприятиях регионов», - рассказал Данил Анучин.
С 2018 года средняя длительность прекращения электроснабжения на сетях СУЭНКО снизилась на 19,4%, а средняя частота – на 7,7%.
«Спасибо коллективу энергокомпании за их труд, профессионализм и железную мотивацию – работать на благо людей. Желаю и своим коллегам, и всем жителям двух
регионов спокойной и безаварийной зимы. Мы смотрим в глаза надвигающейся зиме
спокойно и уверенно», – сказал директор энергокомпании.
К аварийно-восстановительным работам зимой 2022/2023 года готовы 354 бригады СУЭНКО, 1149 человек, 536 единиц техники.