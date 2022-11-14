СУЭНКО успешно подготовила к зиме электрические сети в двух регионах УрФО

В регионе продолжаются масштабные работы по реконструкции ветхих сетей СНТ, которые СУЭНКО принимает на баланс. На сегодня энергокомпания приняла сети 77 садовых товариществ. Чтобы обеспечить садоводам бесперебойное энергоснабжение и необходимые мощности, энергетики строят новые линии электропередачи 0,4-10 кВ, реконструируют существующие ЛЭП с заменой голого провода на самонесущий изолированный провод, реконструируют и стоят трансформаторные подстанции, устанавливая при этом энергоэффективные силовые трансформаторы большей мощности, монтируют коммутационные аппараты, чтобы предотвратить отключения магистральных ЛЭП 10 кВ. На текущий момент (за 10 месяцев 2022 года) выполнены работы по строительству и реконструкции сетей 10-0,4 кВ в объеме более 46 км, они велись в 11 СНТ. В 62 садовых товариществах энергетики провели ремонт в рамках ремонтной программы: отремонтированы более 34 км ВЛ 10-0,4 кВ, 32 трансформаторные подстанции, заменены либо выправлены 375 опор.